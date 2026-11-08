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Льоклер за конфликта с Хамилтън: Естествено, че има напрежение

Льоклер за конфликта с Хамилтън: Естествено, че има напрежение
БТА

Двамата пилоти на Ферари все пак смекчиха тона след Гран При на Мексико

Напрежението в падока на Ферари продължава да е една от водещите теми във Формула 1. Люис Хамилтън публично нападна Шарл Льоклер след изпуснатата победа в Гран При на Мексико, а монегаскът не му остана длъжен. Пилотите на Ферари ще стартират далече един от друг в Бразилия - Льоклер започва четвърти, а Хамилтън чак единадесети.

Хамилтън обяви война на Льоклер: Няма да му се извиня

„Естествено, че има напрежение. И двамата искаме да завършваме пред другия и понякога не правим нещата правилно. Напълно нормално е понякога да не сме на едно мнение, но откритите разговори помагат изключително много. Когато има разногласия, просто трябва да се намери общ език“, заяви дипломатично Льоклер.

Поне пред камерите и медиите общият език изглежда намерен. Пред Sky F1 след квалификацията Хамилтън също смекчи тона:

„С Шарл седнахме, поговорихме и изчистихме всичко, така че продължаваме напред. Изпитваме огромно взаимно уважение един към друг. Радвам се, че проведохме този разговор. Отношенията ни са напълно нормални, както винаги. В подобни ситуации просто трябва диалог. Нямаше поставени изисквания от никоя страна, просто споделихме гледните си точки и областите, в които можем да се подобрим и да се подкрепяме, надявайки се на по-добри състезания занапред“.

 

 

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