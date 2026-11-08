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ГЕРБ развива политическа академия за млади лидери с международна подкрепа

ГЕРБ развива политическа академия за млади лидери с международна подкрепа
ФБ/Бойко Борисов

Бойко Борисов подчерта значението на подготовката на бъдещи управленски кадри и благодари на германските фондации "Конрад Аденауер" и "Ханс Зайдел" за дългогодишното партньорство

ГЕРБ продължава да развива и надгражда младежката си политическа академия с цел подготовка на следващото поколение политически лидери и бъдещи кадри за управлението на страната. Това съобщи лидерът на партията Бойко Борисов в публикация в личния си профил във Facebook.

Според него обучението на младите хора трябва да бъде насочено не само към националната политика, но и към разбирането на международните отношения и защитата на българските интереси на европейската и световната сцена.

"Националната политика не се изчерпва с решенията у нас. Тя е пряко свързана с позиционирането на България пред света“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ благодари на германските фондации "Конрад Аденауер“ и "Ханс Зайдел“, с които партията продължава дългогодишното си сътрудничество.

По думите му партньорството се основава на споделени демократични ценности и има конкретна цел – да подготви младите хора за активно участие в европейския политически живот.

Борисов обърна внимание и на необходимостта бъдещите политици да притежават умения за водене на международни преговори и аргументирано отстояване на националните позиции.

"От личния си опит в стотиците срещи с европейски и световни лидери знам, че не е достатъчно просто да представляваш държавата си. Трябва да познаваш темите, да имаш аргументи, да умееш да преговаряш и ясно да отстояваш националния интерес“, посочи той.

Според Борисов именно подготовката на младите хора е инвестиция в бъдещото политическо представителство на България.

Той подчерта, че чрез поредната академия на МГЕРБ участниците получават възможност да натрупат знания, практически опит и самочувствие, необходими за бъдещата им реализация в политиката.

Целта, по думите му, е младите представители на партията да бъдат подготвени да защитават интересите на България и да участват активно в международния политически живот.

В публикацията си Борисов поставя акцент върху приемствеността между поколенията и значението на международното сътрудничество за изграждането на бъдещи политически лидери.

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