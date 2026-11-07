Асен Василев: Бюджет 2027 е небостъргач върху основи на едноетажна къща, рецесията е гарантирана

“Бюджет 2027 е като небостъргач, построен върху основи на едноетажна къща.” С тази метафора лидерът на “Продължаваме промяната” и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува проектобюджета на правителството на Румен Радев.

В обширна публикация във Facebook, озаглавена “Бюджет 2027. Перо по перо (част 1)”, Василев представи анализ на финансовата рамка. Той отчете някои положителни социални мерки, но предупреди за риск от рецесия, повишаване на данъците, спад на инвестициите и обедняване на населението.

Според него заложените икономически прогнози не съответстват на предвидените политики и бюджетът се нуждае от цялостно преработване.

Публикуваме пълния текст на позицията на Асен Василев без съкращения:

Бюджет 2027. Перо по перо (част 1)

Днес ще погледна към цялостната конструкция на бюджет 2027. В следващите издания ще дискутирам в детайли всяка една от темите.

1. Първо трябва да отчетем доброто в бюджет 2027.

Явно управляващите са се вслушали в нашите критики и предложения за бюджет 2026 и в бюджет 2027 увеличението на задълженията (максимален осигурителен доход, минимален осигурителен доход и т.н.) върви с увеличение на правата: увеличени са голяма част от социалните плащания, от юли 2027 г. се увеличава максималната пенсия, увеличени са минималните и максималните обезщетения за безработица и най-вече данъчните облекчения за работещи родители.

Имам чувството, че това е поставено като задача от премиера на някого, който го е направил проформа и с огромно нежелание, и във всяка добра мярка е сложил лъжичка катран (като например увеличението на ваучерите за храна, но и слагането на данък върху увеличената стойност).

Така някои увеличения могат да бъдат приети от хората като липса на адекватно отношение (например увеличението на ученическите стипендии с 4 евро на месец или увеличението на детските с 4,43 евро на месец).

В отделно издание на “Перо по перо” ще вляза в детайли какви бяха нашите предложения в бюджет 2026 и каква философия стоеше зад тях.

Дотук с добрите новини. Сега започват лошите.

2. По-висока инфлация

В мотивите към новия бюджет правителството признава, че критиките, че заложената в бюджет 2026 инфлация не отчита войната в Иран, са били верни.

Само два месеца след приемането на бюджет 2026 самото Министерство на финансите прогнозира, че за 2026 г. дефлаторът (инфлацията, свързана с всички компоненти на БВП) ще бъде 9,1%, а не прогнозираните през август 5,2%. Тоест почти двойно по-висок дефлатор за 2026 г.!

Вместо да отчете тази тенденция и занапред, новата прогноза пак залага дефлатор от 5,7% за 2027 г. Това е при цена на газа, по-висока от тази през 2022 г., при продължаваща война в Иран, при ограничени компенсации за електроенергията за бизнеса, при по-високи цени на торовете, при увеличение на цените на вносните суровини заради CBAM и увеличени мита, при затруднено корабоплаване в Черно море и при ускоряваща се инфлация.

Прогнозите, че инфлацията през 2027 г. ще бъде 4%, а дефлаторът - 5,7%, са фантастика, която няма нищо общо с реалността. Инфлацията (и дефлаторът) най-вероятно пак ще се окажат два пъти по-високи от прогнозите на Министерството на финансите.

Грешната прогноза е проблем, защото подценяването на инфлацията подценява и мерките, които трябва да се вземат за защита на доходите и потреблението.

По-големият проблем обаче е, че в бюджета няма адекватни мерки, свързани с овладяването на инфлацията в основата на производствения процес: ограничен е ресурсът за таван на цената на електроенергията за бизнеса, няма компенсация за високата цена на дизела и на газа, няма компенсации за високите цени на торовете и няма никакъв антикризисен пакет или буфер.

3. Срив на инвестициите

Както можеше да се очаква, с края на Плана за възстановяване и устойчивост и на общинската програма правителствените инвестиции намаляват драстично: 40% по-малко през 2027 г. от предвидените в бюджет 2026! Това са 4 милиарда евро по-малко инвестиции.

На ниво макрорамка предвиденият от правителството спад е 1 милиард евро. Тоест правителството предвижда, че бизнесът ще инвестира 3 милиарда евро повече през 2027 г., отколкото през 2026 г., и отчасти ще компенсира спада в публичните инвестиции.

Това не е невъзможно, но е малко вероятно на фона на данък свръхпечалба, ограничените компенсации за цената на електроенергията, високите цени на газ и дизел (които ще продължат да растат през зимата), увеличените цени на вносните суровини, срива в строителството и проблемите в европейската икономика, които намаляват поръчките от чужбина (особено в автомобилната промишленост).

Тоест макрорамката в частта за инвестициите е объркана и там спадът ще бъде поне 4 милиарда евро, а не 1 милиард.

4. Обедняване и свиване на потреблението

Тук е един от най-големите проблеми с бюджет 2027.

Минималната работна заплата е 660 евро. Ако беше изчислена по старата формула, щеше да е 690 евро. Това не само удря потреблението в най-бедния сегмент, но и отново започва да отваря ножицата на неравенството.

Като цяло доходите в държавните учреждения и общините растат с 5%. При инфлация от 6% за октомври 2026 г. и при всички предпоставки инфлацията да се ускори (а не да се забави) това означава реално обедняване.

При пенсионерите ситуацията е подобна: 7,8% ръст на пенсиите срещу 13,4% ръст на линията на бедност. Тоест разходите за лекарства, битови сметки и основни продукти ще нараснат почти два пъти повече от предвиденото увеличение на пенсиите. И то според прогнозите на самото правителство!

Минималната пенсия ще стане 374 евро, а линията на бедност е 443 евро. Вече не само пенсионерите на минимална пенсия, а и нови 500 000 пенсионери ще получават пенсия под линията на бедност.

Това означава над 1,2 милиона пенсионери да са под линията на бедност и в края на месеца да не им достигат около 70 евро, за да си покрият битовите сметки и да си купят лекарства и хляб.

Обедняването е трайно. Прогнозираното увеличение на заплащането в публичния сектор е 1% за 2028 г. и 0,5% за 2029 г.

Прогнозата за 2028 г. е увеличение на минималната заплата с 20 евро до 680 евро на месец. Тоест на 31 декември 2028 г., две години по-късно, минималната работна заплата ще е по-ниска, отколкото трябваше да бъде на 1 януари 2027 г.

За 2029 г. Министерството на финансите е по-ларж и предвижда увеличение на минималната работна заплата с цели 30 евро до 710 евро на месец.

Тази подоходна политика на обедняване е не само огромен социален, но и огромен икономически проблем.

Когато доходите растат по-бавно от инфлацията, потреблението се свива. Това е особено вярно, ако са ударени доходите на най-бедните, защото при тях 100% от доходите отиват в потребление в момента, в който получат заплата или пенсия.

При такава политика по доходите прогнозата на Министерството на финансите, че през 2027 г. ще има ръст на потреблението от 3,5%, даже не е научна фантастика, а чиста проба измислица.

Защото науката казва, че когато удариш доходите, и то трайно, потреблението се свива, а не расте.

5. Повече и по-разнообразни данъци

Освен че удря доходите и не предвижда никакви мерки относно увеличените разходи на бизнеса, правителството е предвидило и набор от повече и по-разнообразни данъци, които допълнително ще свият потреблението и инвестициите.

Ето списък в реда, в който самото Министерство на финансите се е похвалило какво ни готви:

a. 33% данък свръхпечалба на стойност 800 милиона евро. Съмнително е, че ще съберат 800 милиона евро, но със сигурност ще изгонят инвестициите и ще накарат фирмите в тези сектори да изнесат печалбите си извън България (или да ги скрият) през свързани дружества. А ако въобще ще има такъв данък, защо сектор “Енергетика” е извън него, също е въпрос, на който отговор няма.

b. Увеличение на максималния осигурителен доход: 265 милиона евро.

c. Приходи от осигурителни вноски вследствие на увеличението на минималния осигурителен доход и минималните осигурителни прагове по дейности: 196,7 милиона евро.

d. Изпреварващо увеличение на акциза и повишаване на акциза на цигарите: 183,5 милиона евро.

e. Допълнително ДДС поради по-високия акциз на цигарите: 36,7 милиона евро.

f. Задължителна ДДС регистрация при сделки с недвижимо имущество: 120 милиона евро.

g. Увеличение на оценките на имотите с 30%: 73,4 милиона евро.

h. Увеличени данъци върху хазарта с бюджет 2027: 24,2 милиона евро.

i. 7% данък върху ваучерите за храна: 55 милиона евро.

j. Увеличение на цената на винетките и тол таксите: 31,7 милиона евро.

k. Увеличение на тол таксите в зависимост от нивото на замърсяване на МПС: 45,5 милиона евро.

l. Увеличение на концесионните плащания: 42,4 милиона евро.

m. Премахване на нулевата ставка на акциза за внос на втечнен газ: 24 милиона евро.

n. Прекратяване на допълнителната отстъпка на акциза в селското стопанство: 21,5 милиона евро.

o. ДДС и акциз при внос на автомобили с мощност над 250 kW: 20,8 милиона евро.

p. Увеличение на ставката на данък уикенд от 3% на 7%: 6,6 милиона евро.

Всички тези увеличения на данъци и осигуровки удрят или работещите (и съответно намаляват потреблението), или бизнеса (и съответно намаляват инвестициите).

Единствените предвидени облекчения са увеличение на прага на ДДС до 70 000 евро и вече коментираното увеличение на данъчното облекчение за деца.

Като се приспаднат тези две облекчения, нетната данъчна тежест се увеличава с 1,9 милиарда евро от промени в данъчните закони. Това е в допълнение към нормалното увеличение на данъчните приходи вследствие на ръста на икономиката.

6. Без антикризисен пакет

В проекта на бюджет 2027 няма предвиден антикризисен пакет. Под никаква форма.

Заложени са трайно обедняване и увеличение на косвените данъци за работещите, както и удар по най-уязвимите групи, което ще свие потреблението.

Бизнесът е оставен сам да се бори с намаленото потребление, увеличените цени на енергоизточниците и вносните суровини, увеличението на цената на торовете, но за сметка на това са му увеличени данъците и се очаква да направи над 3 милиарда евро повече инвестиции.

Прогнозата за търговския баланс е нереалистична (каквато беше и за 2026 г. и вече е сменена).

Тези фактори в комбинация водят до рецесия и безработица.

Спад на инвестициите с 4 милиарда евро (2,8% от БВП), без ръст на потреблението и с търговски баланс, близък до този от 2026 г., води до отрицателен реален ръст на БВП. Рецесия.

Това е записано в политиките и числата на бюджета.

Розовата прогноза е на база предишната философия на бюджетиране с ръст на доходите, по-висок от инфлацията, без увеличение на данъците и със стимулиране на инвестициите.

Бюджет 2027 окончателно слага край на тези политики и залага обедняване, ръст на данъците и намаляване на инвестициите в момент на световна криза и шоково увеличение на цената на енергоизточниците, торовете и вносните суровини.

Самото правителство признава, че от юни има обрат в тренда на увеличаване на броя на работещите и плащащите данъци и осигуровки.

Този тренд започна през 2021 г. и всяка година броят на плащащите осигуровки се увеличава с по около 50 000 души. Независимо от кризи и смяна на правителства.

И сега, от представянето на бюджет 2026, има обрат.

Да цитираме и самото Министерство на финансите:

“Според данните на Агенцията по заетостта в периода април-юни 2026 г. броят на регистрираните безработни в България устойчиво надхвърля стойностите на показателя, регистрирани през съответния месец на предходната година.”

Тоест безработицата вече чука на вратата.

Г-н Радев си позволи метафората, че бюджетът бил като камион без спирачки.

Аз ще си позволя друга метафора: бюджетът е като небостъргач, построен върху основи на едноетажна къща.

Този бюджет е базиран на прогнози, които не отчитат политиките, заложени (или липсващи) в самия бюджет.

Заложен е 8% номинален ръст на потреблението при максимум 5% номинален ръст на доходите и 500 милиона евро допълнителни и извънредни данъчни плащания.

Заложени са 3 милиарда евро повече частни инвестиции при 1,5 милиарда евро допълнителни и извънредни данъчни отчисления за 2027 г., 33% наказателен данък свръхпечалба върху секторите, които имат ресурса да инвестират, и ограничени компенсации за увеличените цени на енергията и вносните суровини.

Заложен е 7 пъти по-висок ръст на износа спрямо 2026 г. И два пъти по-малък ръст на вноса.

Това не подлежи на поправяне в Народното събрание.

Такива грешки изискват изцяло ново, реалистично планиране и/или преосмисляне на основополагащите политики: доходи, данъци и инвестиции.

Или без небостъргач, или с основи, които не са като за едноетажна къща.

Не може и двете.

Иначе крахът, рецесията и безработицата са гарантирани.