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Кръстиха улица на легендата в ските Линдзи Вон

Кръстиха улица на легендата в ските Линдзи Вон

Инициативата е свързана с 20-годишното й партньорство с Under Armour

Американската ски легенда Линдзи Вон получи изключително признание в Балтимор, след като улица в града беше посветена на нейното име. West Peninsula Drive вече носи името Lindsey Vonn Way, а церемонията по откриването на новия пътен знак се състоя в присъствието на самата спортистка.

Линдзи Вон ще се подложи на нова операция

Инициативата е свързана с 20-годишното партньорство на Вон с американския производител на спортна екипировка Under Armour, чиято централа се намира именно в Балтимор. Компанията и олимпийската шампионка отбелязаха две десетилетия съвместна работа със специално събитие.

На церемонията присъства и кметът на Балтимор Брандън Скот, който обяви 4 ноември за Ден на Линдзи Вон в града. Той определи американката като вдъхновение за младите момичета и подчерта нейната упоритост и способност да преодолява трудностите.

„Това е единствената улица, която носи моето име. Благодаря на всички за подкрепата. Вече 20 години идвам в Балтимор. Невероятно е това, което беше изградено тук благодарение на Under Armour“, заяви развълнуваната Вон. Американката получи и специален пътен знак с името си, който ще запази като спомен от събитието.

Линдзи Вон е една от най-успешните състезателки в историята на алпийските ски. Тя има три олимпийски медала, включително злато в спускането от Ванкувър 2010, както и четири големи кристални глобуса за Световната купа. В колекцията й има и осем отличия от световни първенства.

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