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Президентът Илияна Йотова почете паметта на загиналите български воини на Архангелова задушница

Президентът Илияна Йотова почете паметта на загиналите български воини на Архангелова задушница
БТА

Патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва на Централните софийски гробища в присъствието на представители на държавната власт и армията

Президентът Илияна Йотова участва във военния ритуал по повод Архангелова задушница, с който беше почетена паметта на българските военнослужещи, загинали при изпълнение на воинския си дълг. Церемонията се проведе пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите български воини.

На възпоменателното събитие присъстваха министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов и заместник-председателите на Народното събрание Иван Ангелов и Цончо Ганев.

Сред присъстващите беше и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Архангелова задушница е ден за почит към загиналите български военнослужещи, отдали живота си във войните за национално освобождение и обединение, в мироопазващи мисии и при изпълнение на служебния си дълг.

По традиция на този ден в цялата страна се провеждат военни ритуали, заупокойни молитви и церемонии в памет на загиналите воини.

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