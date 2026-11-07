Президентът Илияна Йотова почете паметта на загиналите български воини на Архангелова задушница

Президентът Илияна Йотова участва във военния ритуал по повод Архангелова задушница, с който беше почетена паметта на българските военнослужещи, загинали при изпълнение на воинския си дълг. Церемонията се проведе пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите български воини.

На възпоменателното събитие присъстваха министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов и заместник-председателите на Народното събрание Иван Ангелов и Цончо Ганев.

Сред присъстващите беше и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Архангелова задушница е ден за почит към загиналите български военнослужещи, отдали живота си във войните за национално освобождение и обединение, в мироопазващи мисии и при изпълнение на служебния си дълг.

По традиция на този ден в цялата страна се провеждат военни ритуали, заупокойни молитви и церемонии в памет на загиналите воини.