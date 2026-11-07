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Четирима обвинени за канал за трафик на мигранти през три граници остават в ареста

Четирима обвинени за канал за трафик на мигранти през три граници остават в ареста
Pixabay

Според разследващите групата е превеждала нелегално граждани на Иран, Ирак и Сирия през България към Румъния

Четирима мъже, обвинени в участие в организиран канал за нелегален трафик на мигранти през българо-гръцката, българо-турската и българо-румънската граница, остават в ареста. Окръжният съд в Кърджали им наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Обвиняемите са на 47, 25, 21 и 18 години и са от областите Кърджали и Пазарджик.

Според разследването групата е действала от февруари до октомври 2026 г., като е организирала незаконното преминаване на чужденци през държавните граници с цел финансова облага.

През канала са преминавали предимно граждани на Иран, Ирак и Сирия. По данни на разследващите мигрантите са влизали нелегално в България през границите с Гърция и Турция, след което са били транспортирани с леки автомобили към Румъния.

Четиримата мъже са задържани на 3 ноември при специализирана операция на Гранична полиция.

По време на акцията са извършени претърсвания и изземвания, а разследващите са събрали доказателства за предполагаемата престъпна дейност.

Решението на Окръжния съд в Кърджали не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив, съобщава "24 часа".

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