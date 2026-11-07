Боклуци, строителни отпадъци и гуми: Откриха девет сметища в два района на София

Девет нерегламентирани сметища са открити на територията на столичните райони "Кремиковци" и "Подуяне". На Столична община е издадено предписание за почистването им до 27 ноември 2026 г., съобщава Stolica.bg.

Информацията беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова по време на парламентарния контрол на 6 ноември.

Замърсените терени са установени при проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, извършена на 27 октомври.

Инспекторите са открили битови и строителни отпадъци на девет различни места, а в един от имотите са установени и излезли от употреба автомобилни гуми.

Проверката е показала, че засегнатите терени са с различен вид собственост. Общото между тях е, че не са оградени и до тях има свободен достъп.

Това създава условия за продължаващо нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и увеличаване на вече натрупаното замърсяване.

Столична община трябва не само да организира почистването на деветте сметища, но и да предприеме мерки, които да предотвратят повторното им образуване.

Крайният срок за изпълнение на предписанието е 27 ноември. След тази дата РИОСВ - София трябва да извърши последваща проверка, за да установи дали разпоредените действия са изпълнени.

При неизпълнение на предписанието могат да бъдат предприети административнонаказателни мерки.

Информацията за замърсените терени беше оповестена в отговор на парламентарен въпрос от депутата Петър Петров от "Възраждане". Той поиска разяснения за действията на институциите срещу незаконните сметища, включително когато отпадъците са натрупани в държавни, общински или частни имоти.

Проблемът с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в столицата не е нов. Още през октомври Министерството на околната среда и водите съобщи за предприети действия по съставяне на актове на кметовете на районите "Кремиковци" и "Нови Искър" заради неизпълнени задължения, свързани с почистването на замърсени терени.

Предстоящата проверка след 27 ноември ще покаже дали установените девет сметища са почистени и дали са предприети мерки за ограничаване на повторното замърсяване.