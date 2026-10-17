Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София по време на есенната кампания за почистване на столицата. Това съобщи кметът Васил Терзиев на 17 октомври, когато се проведе последният ден от доброволческата инициатива.

Столичният кмет се включи в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк, където продължават дейностите по възстановяване на езерната каскада.

Терзиев благодари на доброволците и общинските екипи, ангажирани с премахването на натрупаната растителност. Той подчерта значението на поддръжката на водните площи както за облика на парка, така и за ограничаване на рисковете при обилни валежи.

При акциите през предходния уикенд край езерата са събрани над 350 чувала с растителни отпадъци, а клоните са надробени и извозени с близо 15 малки камиона, съобщиха от Столична община.

Почистени са бреговете на езерата "Скритото“ и "Осморката“, както и голяма част от брега на езеро "Панорама“. Премахната е и саморасла храстовидна растителност, която е затруднявала достъпа до водните площи.

През първия уикенд от кампанията стотици доброволци са участвали в повече от 15 акции в различни райони на София.

Тогава са събрани и извозени близо 9 тона отпадъци от междублокови пространства, паркове и градинки.

Към момента Столична община не е публикувала подробна разбивка на отчетените от кмета над 200 тона отпадъци по дни, райони и видове.

След почистването в Южния парк Васил Терзиев се включи и в доброволческа акция в район "Слатина".

Есенната кампания се проведе на 10, 11 и 17 октомври с участието на граждани, институции, организации и представители на бизнеса.

Столична община осигури необходимите материали и организацията по извозването на събраните отпадъци. Инициативата беше насочена към почистването и облагородяването на паркове, градинки и квартални пространства в столицата.