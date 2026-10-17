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Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят
БТА

При посещението си в Синодалната палата той похвали патриарх Даниил за усилията му да съхрани църковното единство в трудни времена

Вселенският патриарх Вартоломей отправи послание за мир, любов и единство между православните църкви по време на посещението си в Синодалната палата в София. Той подчерта, че съхраняването на всеправославното единство остава основна задача пред Църквата.

"Преживяваме в себе си онази Гетсиманска тревога и сме обзети от грижа за мирното опазване на всеправославното единство без сътресения и разломи", заяви Вартоломей.

По думите му Вселенската патриаршия носи на Българската православна църква Божия мир и плодовете на Светия Дух – любов, радост, дълготърпение, благост и вяра.

Той подчерта, че целта на Константинополската патриаршия е да утвърждава единството на православните християни и съборността на Църквата по целия свят.

В своето слово Вартоломей отправи и специални думи към българския патриарх Даниил, като оцени положително усилията му за запазване на църковното единство.

"Още от първия час на Вашето въздигане на предстоятелския престол на Българската църква показахте усърдния си стремеж да опазвате църковното единство, и то в особено деликатни моменти за всеправославните дела. Ценим и похваляваме Вашето добро разположение", заяви Вселенският патриарх.

Вартоломей изрази надежда, че съществуващите затруднения в отношенията между православните църкви ще бъдат преодолени и те отново ще вървят заедно към единството.

Той припомни и историческо окръжно писмо от 1902 година, според което всяка автокефална църква трябва да съхранява общението си с останалите православни църкви.

Посланието му идва по време на официалното му тридневно посещение в България по покана на Светия Синод, свързано с честванията в чест на свети Йоан Рилски Чудотворец.

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