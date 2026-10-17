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Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам
БТА

Евродепутатът предупреди, че атаките срещу търговските кораби могат да доведат до рязко поскъпване на петрола, зърното и редица други стоки

България трябва да настоява за организирането на военни конвои, които да защитават търговските кораби в Черно море по примера на европейската мисия в Червено море. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков пред NOVA NEWS.

Според него европейските държави могат да осигурят военен ескорт на търговските плавателни съдове през безопасни морски коридори, както се прави в рамките на операцията "Аспидес" в Червено море.

"Абсолютно същото нещо трябва да се случи тук, защото това нещо засяга пряко България", подчерта Новаков.

Евродепутатът предупреди, че продължаващите атаки могат да доведат до сериозно увеличение на застрахователните разходи за корабособствениците, което ще се отрази и върху крайните цени на стоките.

"Като спрат да застраховат корабите, те ще спрат да плават. Или ще плават на безумно високи цени", обясни той.

По думите му подобно развитие може да засегне доставките на петрол, пшеница, царевица и други продукти, преминаващи през международните морски маршрути.

Новаков разкритикува и реакцията на българското правителство, като заяви, че е очаквал по-бързи и решителни действия след първите нападения. Според него страната ни е трябвало да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

"Никой в тази ситуация не може да се справи сам. Излишна проява на геройство е да кажеш: "Никой не ни трябва, няма нужда, няма проблем"", заяви евродепутатът.

Той приветства и общата позиция на няколко бивши български министър-председатели срещу руската заплаха, определяйки я като необходим знак за единство по въпросите на националната сигурност.

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