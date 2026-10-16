Новини
Търси
Подкаст
Общество

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове
БТА

Евродепутатът настоя за военноморска мисия на ЕС в Черно море, която да защитава търговските кораби

"Ако бреговата ни охрана и ПВО бяха по на ниво, вероятно някои от тези дронове близо до българския бряг биха могли да бъдат прехванати и някои от ударите да бъдат предотвратени." Това заяви евродепутатът Андрей Новаков пред БНТ, коментирайки зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море.

"Не може да ме успокоява това, че и в Румъния е зле. Ще ми се да се погрижим за българските граждани, които са на наша територия", подчерта той.

Новаков съобщи, че заедно с колегата си Емил Радев е поискал мисия на Европейския парламент във Варна и София, която да се запознае на място с предприетите мерки за сигурност. Двамата настояват и за европейска военноморска мисия в Черно море по примера на операцията за защита на търговското корабоплаване в Червено море.

Евродепутатът коментира и необходимостта България да реагира по-решително при навлизане на чужди дронове във въздушното ѝ пространство.

"Когато на някои колеги казваме, че когато чужд дрон навлезе в нашето въздушно пространство, трябва да стреляме по него и да го сваляме, така че да не падне върху къщата на някого, те си викат дали това не е акт на агресия. А не е ли акт на агресия да пратиш дрон в чужда държава?", попита Новаков.

Според него страната ни трябва да предприема превантивни мерки, вместо единствено да отчита появата на дронове и мини в близост до българското крайбрежие.

Новаков изрази притеснение и от разделението в българското общество по темата за сигурността, като припомни, че при последните атаки срещу търговски кораби има изчезнали моряци.

"Умират хора - не можем да се правим, че това не се случва. Ударите по търговски кораби никога не е било нормално и приемливо", заяви той.

Евродепутатът коментира положително и натиска на американския президент Доналд Тръмп върху европейските съюзници, като посочи, че той кара Европа да поема по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

"Нито една държава в света не може сама да се пази от дронове. Не е срамно да поискаме помощ от нашите партньори", категоричен беше Андрей Новаков.

Още по темата

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

България и Румъния настояват за засилване на сигурността в Черно море

България и Румъния настояват за засилване на сигурността в Черно море

Матеуш Шчурек: Рисковете за корабоплаването в Черно море може да се отразят на икономическия растеж в България

Матеуш Шчурек: Рисковете за корабоплаването в Черно море може да се отразят на икономическия растеж в България

Михаела Доцова: Сигурността в Черно море изисква общи европейски действия

Михаела Доцова: Сигурността в Черно море изисква общи европейски действия

Радостина Жекова: 5 млн. тона пшеница трябва да бъдат изнесени през Черно море

Радостина Жекова: 5 млн. тона пшеница трябва да бъдат изнесени през Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

Водещи

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

  • Преди 13 минути
Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

  • Преди 25 минути
България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

  • Преди 35 минути
Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

  • Преди 38 минути
Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

  • Преди 40 минути
Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

  • Преди 51 минути
България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

  • Преди 60 минути
Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

  • Преди 1 час
Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

  • Преди 1 час
Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

  • Преди 1 час
Назначиха психолого-психиатрична експертиза на задържания за смъртта на трима души в Угърчин през юни

Назначиха психолого-психиатрична експертиза на задържания за смъртта на трима души в Угърчин през юни

  • Преди 1 час