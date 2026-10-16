Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

"Ако бреговата ни охрана и ПВО бяха по на ниво, вероятно някои от тези дронове близо до българския бряг биха могли да бъдат прехванати и някои от ударите да бъдат предотвратени." Това заяви евродепутатът Андрей Новаков пред БНТ, коментирайки зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море.

"Не може да ме успокоява това, че и в Румъния е зле. Ще ми се да се погрижим за българските граждани, които са на наша територия", подчерта той.

Новаков съобщи, че заедно с колегата си Емил Радев е поискал мисия на Европейския парламент във Варна и София, която да се запознае на място с предприетите мерки за сигурност. Двамата настояват и за европейска военноморска мисия в Черно море по примера на операцията за защита на търговското корабоплаване в Червено море.

Евродепутатът коментира и необходимостта България да реагира по-решително при навлизане на чужди дронове във въздушното ѝ пространство.

"Когато на някои колеги казваме, че когато чужд дрон навлезе в нашето въздушно пространство, трябва да стреляме по него и да го сваляме, така че да не падне върху къщата на някого, те си викат дали това не е акт на агресия. А не е ли акт на агресия да пратиш дрон в чужда държава?", попита Новаков.

Според него страната ни трябва да предприема превантивни мерки, вместо единствено да отчита появата на дронове и мини в близост до българското крайбрежие.

Новаков изрази притеснение и от разделението в българското общество по темата за сигурността, като припомни, че при последните атаки срещу търговски кораби има изчезнали моряци.

"Умират хора - не можем да се правим, че това не се случва. Ударите по търговски кораби никога не е било нормално и приемливо", заяви той.

Евродепутатът коментира положително и натиска на американския президент Доналд Тръмп върху европейските съюзници, като посочи, че той кара Европа да поема по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

"Нито една държава в света не може сама да се пази от дронове. Не е срамно да поискаме помощ от нашите партньори", категоричен беше Андрей Новаков.