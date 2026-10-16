Радостина Жекова: 5 млн. тона пшеница трябва да бъдат изнесени през Черно море

Добра реколта - това е единствената добра новина за 2026 г. Това заяви в интервю пред БНР Радостина Жекова - производител, член на Националната асоциация на зърнопроизводителите и председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Тя изтъкна въпроса за скъпото производство, сътресенията в световен мащаб, както и продължаващото увеличаване на инфлацията в сектора.

"Това, което чисто логистично вече имаме като проблем в България, е заявката от вчера на корабособственици да вкарат 7 кораба в Черно море на пристанище в България. Това е изключително притеснително, когато говорим за реализация на продукция", отбеляза Жекова и обясни, че това се случва заради ударите с дронове в икономическата зона на България и Румъния.

"Това е нещото, което спира корабособствениците да вкарат корабите. Вече не говорим само за увеличаване на застрахователни такси, които бяха вдигнати до преди 2 дни - статистиката беше 5 пъти над това, което е нормално, което беше преди войната и преди ударите близо до България и Румъния. Това, което е изключително притеснително, е всъщност дали България и Румъния и въобще Черноморския басейн, който реализира между 30 и 50% от световната търговия на зърно, въобще има възможност да изнесе нещо от Черно море. Това е големият проблем", коментира Радостина Жекова в интервю за предаването "Хоризонт до обед".

По думите ѝ пшеницата на България като производство тази година е над 7 млн. тона, а вътрешното ни потребление е между 1,2 - 1,3 тона. Всичко останало трябва да бъде реализирано на външния пазар, подчерта тя и добави, че единственият начин, по който България може да изнася стока, е през Черно море.

"Това означава, че България е капсулована в момента и може да продава само на вътрешния пазар, но той не може да поеме тази стока, която е произведена в България. Говорим за един плюс, който имаме в приблизително над 5 млн. тона стока. Когато тази стока остане в държавата и не може да бъде реализирана, няма никакво значение какви биха били цените на световните борси. Всички виждаме как се покачват цените на световните борси, но цената в България ще започне да слиза надолу, защото просто няма какво да я направиш и тя започва да трупа разходи".

По думите ѝ цената на пшеницата в последните 3-4 години няма кой знае какво движение. Други фактори влияят върху цената на хляба, изтъкна Жекова. Тя бе категорична:

"Ако международната общност и алиансите, в които участваме, не вземат решение как може да бъде осигурен безопасен коридор в Черно море, предвид количеството стока, което излиза от Черноморския басейн, това би предизвикало сътресение в останалия свят. Няма как Черноморският басейн да осигурява приблизително 40% от световните запаси на зърно и той да не може да търгува. Няма как да бъде заместен този регион".

Според нея в момента няма способна фирма, която да каже, че кораб тръгва и ще влезе в България.

По-притеснително е обаче, че България чака и доставки на торове по море. Между 10 и 15% от торовете у нас са внос, отбеляза Жекова и добави, че в същото време сеитбата тече.

"Надяваме се, че ситуацията в Черно море ще бъде решена и ще бъде осигурен коридор, за да можем да изнесем продукцията, която сме произвели през 2026 г.".