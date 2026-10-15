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Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба
Снимка: Стопкадър "Нова нюз"

По света цените се увеличават, при нас цената пада, обясни той

Проблемът на българското земеделие е дали ще може да изнесе добрата продукция на зърно от тазгодишната добра реколта. Предишни години са били 5-6 млн. тона пшеница, а тази сме прибрали около 7 млн. тона пшеница. Три четвърти от тази пшеница трябва да се изнесе от България, което става предимно по море. Износът гарантира доходите на земеделските производители и ги финансира за засяване през следващата година. Това заяви пред Нова нюз Васил Симов - изпълнителен директор на Софийската стокова борса 

Пазарът на зърно в Черно море е затруднен, стана ясно от думите му. С атаките в Черно море много кораби отказват курсове в нашата акватория.

Той представи графика на износа на пшеница, която показва спад на котировките на нивото от м.г., въпреки поскъпването на живота. 

Износът на царевица има подобна статистика. "Навсякъде по света се отчита повишаване на цената на зърното, при нас - в Черно море, цената пада", обясни той и даде пример, че от 217 долара на тон за царевица през миналия октомври, сега цената е 205 долара за тон.

Ако продължат военните действия, цената ще продължи да пада. Това е проблем за зърнопроизводителите и за държавния бюджет, заяви Васил Симов. 

"Износът през жп или автотранспорт е нерентабилен. Заради ниското ниво е затруднен и износът през река Дунав", обясни Симов.

За цената на петрола той обясни, че са важни военните действия. 

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