Петър Ганев: Ситуацията в Черно море ще се отрази върху голямата индустрия в България

Как се отразяват ударите по търговски кораби в Черно море на българската икономика и на цените? Темата коментираха икономистите Петър Ганев и Владимир Сиркаров и капитан Никола Христов - член на Управителния съвет на Българската асоциация на корабните брокери и агенти пред Нова телевизия.

Според Петър Ганев това, което се случва в Черно море, ще има директно отражение върху голямата индустрия в България. „28 милиона тона продукция или суровини влизат през българските Черноморските пристанища и още 7-8 – през речните”, обясни Ганев, който е икономист в Института за пазарна икономика. По думите му някои от най-големите предприятия у нас ползват морския транспорт.

Проблем има и с река Дунав, която е пресъхнала. Освен това през 2027-а Румъния ще затвори жп превоза през „Дунав мост” за една година, а България планира да направи същото след това, за да електрифицира линиите, обясни още Ганев.

Според Владимир Сиркаров ситуацията на енергийния пазар е по-силно повлияна от Ормузкия проток. „Нормализиране - такова, каквото беше преди войната, се очаква в оптимистичния сценарий след март 2027 г. Такива са прогнозите и на Световната банка, и на МВФ. Но ситуацията в Черно море е допълнителен фактор, особено за региона. И това тепърва ще се проявява по много направления. Не само директно - по линия на енергийните цени, но и като цяло за инфлацията”, смята икономистът. По линия на морското застраховане е логично да има оскъпяване, но ще е голям проблем, ако то изобщо изчезне, допълни той.

„Военният риск в Черно море значително се повиши през последните дни. Голяма част от скъпоструващите кораби не искат да дават котировки за превози на товари от и за Черно море. Това е красноречиво за съществуващия риск. Застраховките вече са значително увеличени и може да достигнат от милиони до десетки милиони за един превоз”, каза капитан Никола Христов от УС на Българската асоциация на корабните брокери и агенти.

„Цялото Черноморие е обявено за зона на завишен военен риск. Трудно се намира застраховател за зоните около Украйна. За България, Румъния, Турция и Грузия все още има”, допълни той.