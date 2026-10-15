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Цветан Цеков: Земеделският производител не печели, той взима най-ниската цена по веригата

Цветан Цеков: Земеделският производител не печели, той взима най-ниската цена по веригата
Снимка: БТА

Веригите печелят, категоричен е председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“

Земеделският производител не печели, той взима най-ниската цена по веригата. Печелят тези, които държат 2/3 от дистрибуцията на дребно, а именно търговските вериги“, каза в "Тази сутрин" Цветан Цеков, председател на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“.

"Проблемът е, че българският производител няма директен достъп до пазара. Той ни беше отнет. В тази година, когато имахме отлична реколта, видяхте, че се изхвърлят български краставици, картофи, праскови, кайсии, ябълки и круши", каза той.

"Причината е, че заради липса на политики и на това, че въпреки че сме част от хранителния суверенитет, какъвто ние нямаме, не беше организиран никаква логистика за нашите производства", посочи Цеков.

„След половин година ние виждаме единствено удължителния закон от въвеждането на еврото за забраната за повишаване на цените без икономически обективни и обосновани фактори. За съжаление нищо повече не се направи“, каза бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов.

По думите му това връзва ръцете на КЗП. Според него големият проблем е в това, че липсва уплътняване на нормативната уредба.

„Къде е справедливата стойност? Тя беше изнесена на обществено обсъждане. Преди един месец изтече срокът, имаше становища“, коментира той.

„Ситуацията е много притеснителна в момента, защото навярно към проблемите досега ще се наслагва и икономическата цена на атаките в Черно море. Морският транспорт се оскъпява“, коментира бившият социален министър Христина Христова.

„Тук трябва спешно правителството да се намеси по един много сериозен начин. Да види коя е основната опасност. Според мен тя е високите цени, които може би ще има при превозването на суровия петрол. Всичко това ще се отрази обективно на цените и трябва да се търсят вътрешни мерки“, смята Христова.

Според нея всеки министър в своята сфера трябва да предостави какво очаква от тази ситуация.

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