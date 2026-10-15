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Костадинов не изключва застрахователни измами с корабите, ударени край България

Костадинов не изключва застрахователни измами с корабите, ударени край България
Снимка: БТА

Вторият ударен кораб бил "ошушкан до дупка", цитира той

Корабите, които участват в тези операции (атакувани край водите на България), са много стари. Това са кораби на по 30 години, при условие, че пенсионната възраст на един кораб средно е 25 години. Възможно е да става дума или за операция под чужд флаг, или да има опити за застрахователни измами. Това заяви кандидатът за президент Костадин Костадинов пред БНТ.

За ударения в сряда, 14 октомври вечерта, той каза, че корабът е пътувал към Солина - пристанище, което се ползва по пътя на оръжейните доставки.

Той обясни, че "операция под чужд флаг" означава една държава да потопи свой кораб, за да набеди друга. "Ударените кораби бяха турски, Турция не реагира. Отиваха към Румъния, Румъния не реагира", заяви Костадинов. 

По думите му има натиск над България и Румъния да бъдем представени като жертви и да ескалираме конфликт. "Има натиск както на външни институции, така и на някои партии като ПП-ДБ, които се опитват да подклаждат конфликт", заяви лидерът на "Възраждане".

По думите му сегашният боен състав на Българската армия е около 12 000 души, което било причинено от желанието на страната ни да влезе в НАТО.

"Още няма как да знаем какво е превозвал първият потънал кораб - "Алфа Ватан", няма как да знаем дали на борда му е имало наемници и оръжие, не мога да кажа Русия или Украйна носи отговорност за атаката. Вторият кораб, който беше проверен от нашите спасители, е бил: "ошушкан до дупка". Когато един кораб бъде ударен, моряците първо гледат да се спасят, не свалят оборудването или кухненските прибори от борда", каза Костадинов.

По думите му България в момента е един от най-големите износители на оръжие. "Почти цялата украинска артилерия стреля с български снаряди. Частни фирми изнасят оръжие за Украйна. Държавата не може да забранява, тя може да ограничава. Държавата одобрява експорта и може да налага забрана за реекспорт. Този реекспорт може да бъде забранен, това е част от международното право". 

Според него подобна стъпка би запазила България и няма да има атаки към кораби в близост до нашата акватория. "В Черно море основно се движат кораби, които носят стоки, може би и военно предназначение към Украйна. Сенчестият флот на Русия не действа в Черно море. Сенчестият флот на Украйна пренася оръжие", каза лидерът на "Възраждане".

"Когато изнасяме оръжие, когато сме обвързани с договор с Украйна, подписан от бившия служебен министър Андрей Гюров, не може да очакваме тази ескалация (ударите по кораби в Черно море) да ни подмине. Предложихме България да обяви категоричен неутралитет, да анулира договора, подписан от бившия служебен премиер и да прекрати износа на оръжие", допълни Костадинов.

Той направи аналогия между началото на Втората световна война и сегашната ситуация. 

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