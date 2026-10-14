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Премиерът Радев: Не очаквам проблеми с корабите от пристанищата на България

Премиерът Радев: Не очаквам проблеми с корабите от пристанищата на България
Снимка: БТА

Атаките са целенасочени, заяви Румен Радев

Не очаквам проблеми с корабите, които пристигат и отплават от българските пристанища. Всеки кораб плава с включен транспондер, в който има пълната информация за кораба и маршрута. Атаките са целенасочени. Това заяви премиерът Румен Радев в парламента по време на изслушване за ударените четири кораба за последната седмица в близост до териториалните води на България.

"Този, който стреля, знае какво да удря, къде и кога - спрямо своите интереси за доставка на важни суровини към Румъния или Украйна или за възпрепятстване на важен износ от Украйна", заяви Радев. 

Българският флот и корабите, обслужващи под чужд флаг България, не очаквам да бъдат атакувани, категоричен е премиерът.

 

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