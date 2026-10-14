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Радев за разовора с Митрофанова: Имам право на среща с всеки посланик, акредитиран в страната

Радев за разовора с Митрофанова: Имам право на среща с всеки посланик, акредитиран в страната
Снимка: Министерски съвет

Ако имате доказателства за дроновете, моля, представете ги, обърна се премиерът към Атанас Атанасов

Няма нарушение на дипломатическия протокол. Като премиер имам право да говоря с всеки един посланик, акредитиран в България. На срещата присъства и външният министър Велислава Петрова. Това заяви министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос от депутата Атанас Атанасов дали с вчерашната среща в Министерския съвет не е нарушен дипломатическия протокол.

Премиерът леко иронично заяви, че не може да си позволи категоричността на Атанасов по отношение атаката с дронове към търговски кораби в Черно море. "Не мога да бъда категоричен като Вас. Може би, разполагате с някаква допълнителна информация. Държим да работим с факти, не с лозунги. Вие, може би сте видели дроновете, може би сте изследвали осколките, но ние не успяхме", каза Радев.

Той обясни, че преломна точка бил ударът по кораба "Челси -3". Ако до тогава с кораби, регистрирани извън Европа, то корабът "Челси - 3" променя картината. Корабът е регистриран в Одеса, Украйна, плава под Малтийски флаг. Екипажът е смесен.

"Логиката води натам, но ние не можем да го докажем. Ако Вие разполагате с някакви конкретни доказателства, моля - заповядайте, обявете ги да чуят всички българи", допълни Радев.

В отговор на запитване на бившия външен министър Даниел Митов, премиерът заяви, че води консултации с всички организации и поясни, че не работят с хипотези, а с доказателства. "Призовавам за повече отговорност, когато се говори по тези теми. Апелирам да не се спекулира така лесно с думите. Работим с факти, а не с лозунги, за разлика от вас", допълни Радев.

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