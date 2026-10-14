Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има, заяви министър-председателят Румен Радев в Народното събрание в отговор на въпрос за снабдяването с горива и евентуалното поскъпване на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море.

По думите му в складовите бази на „Лукойл“ има 140 000 тона суров петрол, а още 420 000 тона предстои да бъдат разтоварени от три танкера в български териториални води. Доставките вече са договорени, включително цените и застраховките, поради което не се очакват промени в условията по тези пратки.

Радев посочи, че месечното потребление на дизел в България е около 190 000 тона, докато „Лукойл Нефтохим“ произвежда приблизително 250 000 тона за същия период. Рафинерията работи на 85–90% от капацитета си и може да увеличи производството. Осигурени са и необходимите количества суровина до края на ноември. "Лукойл" трябва да има капитализация от продажбата на това свръхпроизводство, за да осигурява суров петрол, допълни Радев.