Премиерът Радев: Дизел има и ще има
"Лукойл" трябва да има капитализация от продажбата на това свръхпроизводство, каза той
Няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има, заяви министър-председателят Румен Радев в Народното събрание в отговор на въпрос за снабдяването с горива и евентуалното поскъпване на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море.
По думите му в складовите бази на „Лукойл“ има 140 000 тона суров петрол, а още 420 000 тона предстои да бъдат разтоварени от три танкера в български териториални води. Доставките вече са договорени, включително цените и застраховките, поради което не се очакват промени в условията по тези пратки.
Радев посочи, че месечното потребление на дизел в България е около 190 000 тона, докато „Лукойл Нефтохим“ произвежда приблизително 250 000 тона за същия период. Рафинерията работи на 85–90% от капацитета си и може да увеличи производството. Осигурени са и необходимите количества суровина до края на ноември. "Лукойл" трябва да има капитализация от продажбата на това свръхпроизводство, за да осигурява суров петрол, допълни Радев.
По думите на премиера наличните количества вече произведен дизел в „Лукойл“ са достатъчни за около месец потребление, а допълнителни запаси има в държавния резерв и във военновременните резерви. Той определи като категорично неверни твърденията, че България ще остане без дизел заради разрешен износ, и ги описа като опит за създаване на паника и предизборни манипулации. Радев допълни, че „Лукойл“ разполага с около 450 млн. евро за оперативната си дейност и закупуването на суров петрол.
На въпрос за възможното отражение на атаките върху застрахователните премии и транспортните разходи в Черно море премиерът уточни, че ефектът върху бъдещите доставки ще зависи от развитието на ситуацията. Настоящите пратки обаче вече са договорени.