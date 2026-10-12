Ще има ли криза с дизела? Управителят на "Лукойл" с категоричен отговор

Недостиг на дизелово гориво в България не се очаква, тъй като производството на рафинерията в Бургас надвишава значително вътрешното потребление. Това заяви особеният търговски управител на компаниите на "Лукойл" у нас Евгений Симеонов пред БНТ.

По думите му в България ежедневно се потребяват между 5000 и 6000 тона дизел, което се равнява на приблизително 180-190 хиляди тона месечно. В същото време рафинерията в Бургас произвежда между 240 и 260 хиляди тона на месец.

"Имаме предостатъчно дизел в България и българският потребител трябва да бъде спокоен", заяви Симеонов, като отхвърли опасенията за предстояща криза с горивото.

Той обясни, че през последните месеци предприятието постепенно е увеличило преработката и в момента работи на около 88-90% от капацитета си.

Ако производството достигне пълния си капацитет, според Симеонов рафинерията ще може да произвежда приблизително 280 хиляди тона дизел месечно.

Особеният търговски управител отправи критики и към забраната за износ на дизел и авиационно гориво. Според него ограничението не носи ползи за потребителите и държавата, а създава затруднения за работата на рафинерията.

Симеонов обясни, че предприятието разполага с ограничен капацитет за съхранение на готовата продукция. Когато резервоарите се запълнят, а износът е забранен, производството трябва да бъде намалено.

"Няма нито един положителен ефект от забраната за износ. Единственият ефект е негативен - както за рафинерията, така и за българския потребител", коментира той.

По думите му намаляването на преработката не засяга единствено дизела, тъй като от суровия нефт се произвеждат и бензин, авиационно гориво, втечнен нефтен газ, керосин и други продукти.

Той допълни, че износът на количествата над вътрешното потребление осигурява приходи за дружеството и постъпления в държавния бюджет под формата на данъци.

По отношение на запасите от горива Симеонов посочи, че поддържането на 90-дневни резерви е достатъчно, като изрази увереност, че Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" спазва законовите изисквания.

В интервюто беше засегнат и въпросът за дерогацията, която позволява на определени държави да продължат да използват руски нефт.

Симеонов обясни, че Унгария и Словакия са получили безсрочна дерогация заради липсата на излаз на море и зависимостта им от петролопровода "Дружба". За България въпросът е предмет на преговори между правителството, Великобритания и Съединените щати.

Той уточни, че Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката работят по темата, а неговата роля е да предоставя необходимата информация от страна на "Лукойл".

Особеният управител коментира и обявената петролна сделка между САЩ и Русия, като изрази съмнение, че тя ще доведе до съществено понижение на цените на горивата в световен мащаб.

Според посочените от него данни договорените около 500 хиляди тона се равняват приблизително на еднодневното потребление на САЩ, поради което ефектът върху глобалния пазар вероятно ще бъде ограничен.

Симеонов отбеляза, че американските потребители също са изправени пред значително поскъпване на дизела, като според цитираните от него стойности цените са достигнали 7-8 долара за галон.

По темата за евентуална продажба на активите на "Лукойл" управителят заяви, че до българските дружества не е постъпвала официална документация.

По думите му към момента информацията за възможна сделка се основава на медийни публикации, а решенията за бъдещето на рафинерията зависят от собствениците на компанията.

Той не изключи хипотетично възможността българската рафинерия да бъде отделена от по-голяма сделка, но подчерта, че това е въпрос на бъдещи договорености.

В заключение Симеонов отново увери, че според настоящите производствени показатели България разполага с достатъчни количества дизел за вътрешния пазар и няма основание потребителите да очакват недостиг.