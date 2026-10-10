Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделка за 20 млрд. долара, подкрепена от Тръмп

Рафинерията на "Лукойл" в България е сред активите, включени в потенциална сделка за придобиването на международния бизнес на руския петролен концерн от консорциум, оглавяван от американския милиардер Тод Боули.

Според "Ню Йорк пост" сделката се ползва с подкрепата на администрацията на президента Доналд Тръмп, а в консорциума участва и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Международните активи на "Лукойл" са оценявани на около 20 млрд. долара.

Планът включва придобиването на рафинерии в България, Румъния и Нидерландия, както и други активи на компанията в Европа, Азия, Африка и Северна Америка. Общият им производствен капацитет надхвърля 350 000 барела дневно, съобщава американското издание.

Боули работи по потенциалната сделка от месеци. Според "Файненшъл таймс" той е събрал консорциум с участието на американската правителствена финансова институция и влиятелни инвеститори от Персийския залив.

Развитието идва, след като американската инвестиционна компания Carlyle се отказа от активното преследване на сделката за международните активи на "Лукойл". Компанията по-рано беше договорила придобиването им, но окончателното приключване зависеше от американското регулаторно одобрение.

Международният бизнес на "Лукойл" беше обявен за продажба след санкциите на САЩ срещу руския петролен концерн заради войната в Украйна.

Потенциалната сделка все още не е окончателно приключена и остава зависима от необходимите регулаторни решения. Според публикацията на "Ню Йорк пост" структурата е замислена така, че приходите от продажбата да не бъдат директно достъпни за Русия заради действащите санкции.