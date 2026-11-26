Илон Мъск обяви, че всяко дете в САЩ ще получи по две акции на SpaceX – една от компанията и една лично от него. Общата стойност на обещаното дарение е близо 18 млрд. долара по цената на акциите при затварянето на борсата в сряда, съобщи Ройтерс.

SpaceX уточни, че ще предостави по една новоиздадена обикновена акция от клас А по всяка активна сметка от програмата „Trump Accounts“, а Мъск ще дари същия брой акции от личния си дял. Програмата дава възможност на американците под 18 години да натрупват спестявания чрез инвестиции на фондовия пазар. По данни на Белия дом през октомври откритите сметки са били близо 70 млн. В сряда акциите на SpaceX приключиха търговията на цена от 127,44 долара.

Мъск обяви намерението си в кратка публикация в X. SpaceX не отговори веднага на въпросите на Ройтерс дали личното дарение на предприемача също ще бъде обвързано с програмата и дали ще има срок, през който получените акции няма да могат да се продават.

Още през октомври Мъск заяви, че през 2027 г. ще даде по една своя акция на SpaceX на всяко дете в САЩ. Към юни той е притежавал около 6,42 млрд. акции на компанията. През октомври президентът на SpaceX Гуин Шотуел и съпругът ѝ също обещаха да дарят по една акция на над 2 млн. деца със сметки по програмата.

Инициативата идва на фона на засилен обществен и политически интерес към това как технологичните компании ще споделят ползите от бума на изкуствения интелект. През октомври Anthropic обяви, че ще отдели 5% от акциите си за фонд в обществена полза. Компанията, която наскоро излезе на борсата, оценява дела на около 54 млрд. долара по текущите пазарни цени.