Американският милиардер Тод Боели обяви, че е подписал споразумение с руската петролна компания "Лукойл" за придобиване на международните ѝ активи. Сделката включва консорциум с участието на американската Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC), съобщава "Ройтерс".

В обхвата на планираното придобиване попада и рафинерията в Бургас, както и други енергийни активи на "Лукойл" в Европа и по света.

Споразумението е постигнато след повече от година преговори и предвижда размяна на ценни книжа на руската компания на стойност 10 млрд. долара срещу международното ѝ портфолио.

Активите, които включват операции в 11 държави, се оценяват на приблизително 16 млрд. долара. Сред тях са нефтени находища в Азербайджан и Казахстан, рафинерии в България, Румъния и Нидерландия, както и мрежа от бензиностанции.

В консорциума участват американската банка Xtellus Partners и базираната в Обединените арабски емирства Catena Investment Holding.

Американската държава също ще получи дял чрез DFC, който ще ѝ осигури участие в бъдещите печалби и представителство в управлението на придобитите активи.

"Преместването на стратегически активи от енергийната инфраструктура в ръцете на САЩ или съюзнически партньори е ключов политически приоритет на администрацията", заяви представител на DFC пред "Ройтерс".

Споразумението обаче все още не е окончателно. То трябва да получи разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското Министерство на финансите заради санкциите срещу "Лукойл", наложени през октомври 2025 г.

Предвижда се ценните книжа, които ще бъдат разменени, да бъдат поставени в специална доверителна сметка в Обединените арабски емирства, вместо да бъдат прехвърлени директно на руската компания. Целта е да се избегне възможността "Лукойл" да получи финансови облаги в нарушение на санкциите.

"Ние по същество разменяме акции, които са безполезни за американците, за пари в брой, които се връщат при тях", обясни Боели.

По думите му сделката има и стратегическо значение, тъй като международните активи на "Лукойл" са разположени по важни енергийни маршрути между Централна Азия и Европа.

Американският милиардер уточни, че финализирането на придобиването може да отнеме до една година, а новата компания ще бъде преименувана.

Ако сделката бъде одобрена, тя ще доведе до значителна промяна в собствеността на международните енергийни активи на "Лукойл" и ще засили американското присъствие на стратегически пазари, включително в България.