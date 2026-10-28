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Икономика

Великобритания удължи с четири месеца лиценза за дейността на Лукойл в България

Великобритания удължи с четири месеца лиценза за дейността на Лукойл в България
БТА

Александър Пулев обясни, че това решение е жизненоважно за поддържането на основни търговски процеси, сред които вносът на суровина и застрахователното покритие на морските съдове

Британската Служба за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите е удължила с четири месеца срока на специалния лиценз за компаниите от групата на „Лукойл“ в България. Новият краен срок на разрешението е 26 февруари 2027 г., съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. 

С този документ Лондон продължава да позволява извършването на търговски операции с местните структури „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл Бункер България“ ЕООД. Решението се определя като ключова стъпка за поддържане на пазарната стабилност, предвидимостта на бизнеса у нас и непрекъснатата работа на бургаската рафинерия. 

„Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Удължаването на лиценза е резултат от активния диалог на правителствено ниво под егидата на министър-председателя Румен Радев и проведените разговори с британските партньори и британското посолство в София“, коментира вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. 

Той обясни, че това решение е жизненоважно за поддържането на основни търговски процеси, сред които вносът на суровина и застрахователното покритие на морските съдове. 

„Британските застрахователи имат съществено значение за функционирането на веригата за доставки, като застраховат над 90% от танкерите, доставящи суров петрол. Запазването на възможността за работа с британски компании и партньори, свързани с Обединеното кралство, е важно условие за осигуряване на непрекъсваемостта на дейността“, отбеляза Пулев. 

Икономическият министър увери, че служебният кабинет ще запази тесните си контакти с международните партньори, за да брани стабилността на родната икономика и интересите на българските потребители.

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