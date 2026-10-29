Турските граждани честват 103-ата годишнина от основаването на Република Турция
На 29 октомври метролиниите в големите градове на страната ще превозват безплатно пътници
Днес турските граждани честват 103-годишнината от основаването на Република Турция.
Точно преди 103 години Мустафа Кемал Ататюрк провъзгласява Република Турция.
В цялата страна по повод националния празник ще бъдат организирани тържествени церемонии, като кулминацията на честванията ще бъде в столицата Анкара и в Истанбул.
Президентът Реджеп Тайип Ердоган ще участва в редица програми, които ще се проведат в Анкара и Истанбул.
Очаква се Ердоган да посети мавзолея на Ататюрк – Анъткабир, в Анкара.
На 29 октомври 1923 г. Великото национално събрание на Турция приема новата конституция и променя държавното устройство от монархия (Османска империя) в република, като Ататюрк е избран за първия ѝ президент.
Денят е празничен не само в Турция, а и в Северен Кипър (т. нар. Севернокипърска турска република – СКТР, призната само от Анкара - бел. авт.).
На 29 октомври метролиниите в големите градове на страната ще превозват безплатно пътниците през целия ден. Това се посочва в указ, публикуван в турския Държавен вестник.
Според указа безплатен ще бъде транспортът по електрическата влакова линията Мармарай в Истанбул, която преминава по дъното на Босфора и свързва европейската и азиатската част на мегаполиса.
Безплатно ще превозват и метролиниите Сиркеджи-Казлъчешме и Гайреттепе-летище Истанбул – Халкалъ.
Същото се отнася и за метролиниите в столицата Анкара, както и в Измир.