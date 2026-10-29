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Турските граждани честват 103-ата годишнина от основаването на Република Турция

Турските граждани честват 103-ата годишнина от основаването на Република Турция
Личен архив

На 29 октомври метролиниите в големите градове на страната ще превозват безплатно пътници

Днес турските граждани честват 103-годишнината от основаването на Република Турция. 

Точно преди 103 години Мустафа Кемал Ататюрк провъзгласява Република Турция.

В цялата страна по повод националния празник ще бъдат организирани тържествени церемонии, като кулминацията на честванията ще бъде в столицата Анкара и в Истанбул.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган ще участва в редица програми, които ще се проведат в Анкара и Истанбул.

Очаква се Ердоган да посети мавзолея на Ататюрк – Анъткабир, в Анкара.

На 29 октомври 1923 г. Великото национално събрание на Турция приема новата конституция и променя държавното устройство от монархия (Османска империя) в република, като Ататюрк е избран за първия ѝ президент.

Денят е празничен не само в Турция, а и в Северен Кипър (т. нар. Севернокипърска турска република – СКТР, призната само от Анкара - бел. авт.).

На 29 октомври метролиниите в големите градове на страната ще превозват безплатно пътниците през целия ден. Това се посочва в указ, публикуван в турския Държавен вестник.

Според указа безплатен ще бъде транспортът по електрическата влакова линията Мармарай в Истанбул, която преминава по дъното на Босфора и свързва европейската и азиатската част на мегаполиса.

Безплатно ще превозват и метролиниите Сиркеджи-Казлъчешме и Гайреттепе-летище Истанбул – Халкалъ.

Същото се отнася и за метролиниите в столицата Анкара, както и в Измир.

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