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Турция примамва Египет с 15 000 кв. км морска зона

Турция примамва Египет с 15 000 кв. км морска зона
АП/БТА

Сделката би била на гърба на Гърция

След като парламентът в Източна Либия ратифицира споразумение за природен газ с Анкара, турското Министерство на отбраната обяви, че има готовност да подпише подобна сделка и с Египет.

Според Анкара подобен ход значително ще разшири морската зона на Кайро.

„Потвърждаваме готовността си да подпишем споразумение с Египет за делимитизация на морските зони по начин, който съответства на споделените ни интереси. Ако Египет подпише това споразумение с нашата страна, той ще се възползва от оспорвана морска зона с площ над 15 000 квадратни километра в сравнение с потенциално споразумение с Гърция“, заяви пред журналисти представител на министерството.

Турско-либийската сделка може да отвори път за турски кораби да извършват проучвания във води, към които претенции предявяват Гърция и Кипър.

Египет и Гърция, заедно с Израел, са близки партньори в сектора на природния газ, припомня The Times of Israel. Трите държави са сред основателите на Газовия форум на Източното Средиземноморие, от който Турция е изключена. Междувременно през декември Израел одобри мащабна сделка на стойност 35 милиарда долара за доставка на 130 милиарда кубически метра газ за Египет до 2040 г.

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