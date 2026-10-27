ЕС пред ООН: Турско-либийският морски меморандум е невалиден

Европейският съюз и пет държави от Близкия изток и Източното Средиземноморие – Гърция, Кипър, Египет, Бахрейн и Обединените арабски емирства – внесоха съвместна декларация в ООН. С документа те официално обявиха турско-либийския меморандум за определяне на морските граници за „невалиден и недействителен“, информира АНА-МПА.

Текстът беше представен от гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис, който подчерта, че споразумението между Анкара и Триполи нарушава международното право и няма никаква юридическа стойност за трети страни. Общата дипломатическа позиция идва след като в началото на миналата седмица парламентът на Либия (заседаващ в източния град Тобрук) ратифицира меморандума, подписан първоначално през 2019 г.

В декларацията се отбелязва, че подобни едностранни актове застрашават регионалната сигурност и стабилност. Подписалите държави припомнят, че единствената легитимна рамка по въпроса е Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Те изтъкват, че документът напълно пренебрегва географските реалности и законните права на крайбрежните страни, включително и тези на островите. Партньорите потвърдиха и волята си за подкрепа на политическия преход и обединението на институциите в Либия въз основа на добросъседството.

Спорният меморандум чертае морски граници в зоните южно от гръцкия остров Крит, застъпвайки тезата на Анкара, че островите нямат право на собствена изключителна икономическа зона. Атина веднага осъди документа като тежко нарушение на суверенните ѝ права. Позицията на Брюксел остава непроменена – миналата година Върховният представител на ЕС Кая Калас потвърди, че споразумението е незаконно. Докато Конвенцията на ООН изрично признава правата на населените острови върху морските пространства, Турция не е подписала това международно споразумение и настоява, че въпросният регион е част от нейния собствен континентален шелф.