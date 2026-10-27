Фридрих Мерц: Рухването на стария световен ред застрашава интересите на Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц стартира четиридневната си обиколка в Азия с посещение в Сингапур, предава ДПА. Там той отправи предупреждение, че разпадането на досегашния световен ред поставя под риск интересите на средните по сила държави в Европа, включително и на Германия.

В рамките на визитата си, насочена към укрепване на двустранното стратегическо партньорство, Мерц подчерта важността на глобалната икономическа свързаност. "Има необходимост от сътрудничеството, трябва да съчетаем европейските и азиатските търговски споразумения", коментира германският канцлер.

Програмата на премиера в града държава предвижда официални срещи с президента Тарман Шанмугаратнам и с министър-председателя Лорънс Уонг. Берлин и Сингапур се радват на дългогодишно и стабилно сътрудничество, обхващащо сферите на отбраната, търговския обмен и научните изследвания.

Икономическите връзки между двете страни са сериозни. По данни на германското правителство в Сингапур оперират близо 2400 германски компании, които осигуряват препитание на около 45 000 служители. С годишен стокообмен, изчисляван на 13,2 милиарда долара, Федералната република държи позицията на най-значим търговски партньор на Сингапур в рамките на Европа.

След разговорите си в Сингапур, Фридрих Мерц ще продължи азиатската си визита с посещения в Япония и Южна Корея. Това е общо третото му пътуване до Азия от момента, в който пое канцлерския пост през пролетта на миналата година.