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Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС
АР/БТА

Германският канцлер е на обиколка в региона, която започна от Черна гора

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-тясно сближаване на страните от Западните Балкани с Европейския съюз, като предупреди, че регионът не бива да се превръща в поле за геополитическо съперничество между големите сили, предаде Ройтерс.

Мерц е на обиколка в Западните Балкани, която започна от Черна гора. По време на посещението си той подчерта, че войната в Украйна е показала колко важно и неотложно е разширяването на ЕС.

„Западните Балкани не трябва да се превръщат в арена, на която големите сили се борят за влияние“, заяви германският канцлер.

По време на пресконференцията в Черна гора Мерц коментира и ареста в Германия на мъж, заподозрян в шпионаж в полза на Русия. Той посочи, че случаят не го изненадва и предупреди, че е възможно да бъдат разкрити още подобни случаи.

„Германия е обект на интензивна шпионска дейност. В този смисъл разкриването на този случай е успех“, заяви канцлерът.

Мерц подчерта, че активността на руските разузнавателни служби в Германия остава трайно висока.

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