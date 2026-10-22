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Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков
БТА

Държавното обвинение смята, че няма достатъчно доказателства за поправянето на Кристиан Николов

Софийската градска прокуратура ще протестира решението на Софийския градски съд за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков.

От държавното обвинение съобщиха, че не споделят извода на съда, според който Николов е показал достатъчно доказателства за своето поправяне. Прокуратурата ще поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението и да остави без уважение молбата му за предсрочно освобождаване.

По-рано днес Софийският градски съд постанови Николов да бъде освободен условно предсрочно, след като прие, че поведението му по време на изтърпяване на наказанието показва положителна промяна.

От деветгодишната му присъда остават малко повече от две години, които съдът определи като изпитателен срок. Наложена му е и пробационна мярка, включваща участие в програма за обществено въздействие.

Пред магистратите Николов заяви, че съжалява за случилото се и ще носи вината до края на живота си. Той посочи, че по време на престоя си в затвора е работил, участвал е в различни курсове и не е допускал дисциплинарни нарушения.

Припомняме, че Милен Цветков загина на 19 април 2020 година, навръх Великден, след като автомобилът му, спрял на червен светофар на столичния булевард "Черни връх", беше ударен с висока скорост от колата на Кристиан Николов.

Експертизите установиха, че Николов е шофирал след употреба на наркотични вещества. През юли 2023 година Върховният касационен съд окончателно потвърди деветгодишната му ефективна присъда.

Определението за предсрочно освобождаване не е окончателно, като последната дума ще има Софийският апелативен съд.

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