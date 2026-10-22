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Обмисля се нова дата за концерта на Ерика Баду в София след недоволство сред феновете

Обмисля се нова дата за концерта на Ерика Баду в София след недоволство сред феновете
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Събитието беше отложено неочаквано

Концертът на американската соул звезда Ерика Баду, насрочен за 23 октомври в зала 1 на НДК в София, няма да се състои на обявената дата. Новината за промяната, съобщена в последния момент, предизвика недоволство сред фенове в социалните мрежи, а организаторите обявиха, че се работи по съгласуването на нова дата.

Причината за отлагането са промени в графика на европейското турне на изпълнителката. Според официалната информация заради непредвидени обстоятелства Баду няма да може да изпълни част от предварително планираните си концерти.

Освен София промените засягат и участията ѝ в Париж, Милано и полския град Катовице.

Недоволство сред феновете заради промяната в последния момент

Съобщението идва само ден преди планираното участие в българската столица.

Отлагането предизвика негативни реакции в социалните мрежи, като недоволството е свързано най-вече с краткия срок на предизвестието и предварително направените планове за посещение на концерта.

За част от публиката подобна промяна означава не само разочарование от пропуснатото музикално събитие, но и потенциални допълнителни разходи за транспорт и настаняване.

Към момента организаторите не са обявили конкретна нова дата за концерта в София.

Ерика Баду се извини на публиката

В съобщението си изпълнителката поднася извинения на засегнатите почитатели и признава, че мнозина са отделили време, средства и усилия, за да присъстват на концертите от европейското ѝ турне.

Баду изразява благодарност за разбирането и гъвкавостта на феновете в ситуацията.

Завръщане с нов албум след 16 години

Очакваното участие в София беше част от европейското турне на Ерика Баду след завръщането ѝ с нов студиен проект.

Както съобщи БТА, през август певицата издаде албума Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment, създаден съвместно с продуцента Алън Даниел Маман, известен като The Alchemist.

Проектът се появи след 16-годишна пауза в студийната ѝ дискография.

Премиерата му беше на 28 август чрез Young Recordings, част от Beggars Group, и независимия лейбъл на Баду – Control Freaq Records, основан през 2005 г.

През същия лейбъл изпълнителката издаде и микстейпа But You Caint Use My Phone през 2015 г.

Засега почитателите на американската певица в България ще трябва да изчакат допълнителна информация за новата дата на концерта.

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