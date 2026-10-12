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Шакира с нов рекорд в Amazon Music за най-гледан концерт на жена изпълнител

Шакира с нов рекорд в Amazon Music за най-гледан концерт на жена изпълнител
БТА

Мадрид се превърна в център на латино музиката и в мост между Латинска Америка и Европа

Излъчването по цял свят на концерт на колумбийската звезда Шакира в Мадрид стана най-гледаното изпълнение на живо на жена изпълнител в историята на Amazon Music, съобщава стрийминг платформата. 

Излъчването позволи на зрители от различни страни да проследят шоуто безплатно чрез Amazon Music, Prime Video и Twitch. Концертът, който се проведе на 3 октомври, беляза важна част от кариерата на колумбийската певица, тъй като за първи път неин цял концерт бе излъчен на живо по целия свят.

Продукцията бе координирана в продължение на няколко месеца между екипа на изпълнителката, промоутъра и Amazon Music. За реализирането бяха използвани около 20 камери, дронове и хеликоптер.

Мадрид се превърна в център на латино музиката и в мост между Латинска Америка и Европа“, каза Клер Имуша, ръководител на Amazon Music в Испания, в интервю за RTVE.

Тя защити избора на испанската столица заради огромната популярност на Шакира в страната и мащаба на поредицата ѝ от концерти там, отбелязва БТА.

Ръководителят на Amazon Music допълни, че латино музиката и испаноезичните парчета вече държат 65 процента от онлайн стрийминга в Испания, като тази тенденция продължава да се засилва.

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