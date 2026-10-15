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Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол
Благомир Коцев/Facebook

Кметът обвинява Виктор Бузев и Александър Драгнев в системни служебни нарушения и бездействие по казуса "Баба Алино"

Кметът на Варна Благомир Коцев е подал сигнал до прокуратурата срещу бившия главен архитект на града Виктор Бузев и отстранения директор по строителния контрол Александър Драгнев. Това съобщи самият той в публикация във Фейсбук, като обвини двамата в системни служебни нарушения и бездействие във връзка с незаконното строителство в местността "Баба Алино".

"Сигналът описва бездействие, което би могло да застраши живота и здравето на хората предвид незаконното и неправомерно строителство в Баба Алино", заяви Коцев.

По думите му Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) е установила редица нарушения на главния архитект в рамките на една година, заради които в Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече се води процедура за лишаването му от правото да заема подобна длъжност.

Кметът уточни, че Общината очаква прокуратурата да установи дали нарушенията на Бузев са били умишлени. Междувременно се очаква и съдебно решение по въпроса за временното отстраняване на Александър Драгнев.

"Като кмет за мен е необяснимо защо човекът, най-пряко отговорен за контрола върху частното строителство във Варна, напъва толкова много да се връща на работа", коментира Коцев.

Той отправи сериозни критики към работата на строителния контрол през последните осем години, като припомни редица спорни строителни обекти във Варна. Сред тях посочи пропаданията на пътища покрай строежи в "Ривиера", изграждането на голям ресторант в Евксиноград, надстрояването на къщи в Морската градина и случаи на служители, задържани за подкупи.

Особено внимание Коцев обърна на проверките в местността "Баба Алино". Според него липсва необходимата документация за извършени действия от страна на строителния контрол, включително за проверка през август 2025 година.

одили, проверявали, но какво видели и констатирали, си знаят само той и шепа служители в Общината", заяви кметът.

Той коментира и продължителните болнични отпуски на отстранени общински служители, които водят съдебни дела за връщане на работа.

"Заплатите им са средни за града, но устремът, с който напират да се върнат на работа, предполага, че взимат милиони", написа Коцев.

Според него ситуацията в строителния контрол на Варна е достигнала критична точка и е необходима промяна в начина, по който местната администрация защитава обществения интерес.

"В крайна сметка Варна не може да продължава по този начин. Точката на напрежение е достигната, а идеята да постигаме баланс между частния и обществен интерес в градоустройството с такива хора на наша страна, е просто комична", категоричен е кметът.

Припомняме, че казусът "Баба Алино" вече е предмет на съдебни производства. През септември Административният съд във Варна обяви, че през октомври ще бъдат разгледани първите две дела, свързани със спорното строителство в местността.

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