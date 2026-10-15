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САЩ планират такса от 200 000 долара за испански кораби и ограничения върху вноса

САЩ планират такса от 200 000 долара за испански кораби и ограничения върху вноса
АП/БТА

Предвижданите търговски рестрикции ще засегнат доставките на испански масла, парфюми, керамични изделия, козметика и сладкарски продукти

Федералната морска комисия на САЩ предложи налагането на такса от 200 000 долара за всеки курс на корабите под испански флаг, придружена от сериозни ограничения върху вноса на специфични испански стоки, съобщи испанската новинарска агенция ЕФЕ. Предвижданите търговски рестрикции ще засегнат доставките на испански масла, парфюми, керамични изделия, козметика и сладкарски продукти.

Американската комисия аргументира предложението си с официално разследване, което е открило неоспорими доказателства, че Испания е блокирала достъпа на плавателни съдове под американски флаг до своите пристанища, с което е създала дискриминационни и неблагоприятни условия за корабоплаването и международната търговия.

В основата на спора стоят събития от ноември 2024 г., когато испанските власти отказаха достъп до пристанището в Алхесирас на товарни кораби под американски флаг, управлявани от корабния гигант „Мерск“ (Maersk). Появиха се твърдения, че въпросните плавателни съдове са превозвали военна помощ и оръжия за Израел.

Според информацията на агенция ЕФЕ част от блокираните кораби са изпълнявали курсове и са превозвали товари по Програмата за морска сигурност на Морската администрация на САЩ (MARAD). От ръководството на корабоплавателната компания „Мерск“ обаче категорично отрекоха на борда да е имало оръжия или боеприпаси.

В отговор на тези действия Федералната морска комисия на САЩ излезе с проект за „две групи мерки“, целящи да противодействат на враждебната пристанищна политика на Мадрид чрез съчетаване на наказателната тарифа от 200 000 долара с директни търговски ограничения.

Тези ответни санкции съвпадат по време с постоянния натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп, който многократно настоява за икономически наказания срещу Испания. Напрежението между Вашингтон и Мадрид се засили сериозно през последната година поради дълбоки разногласии относно разходите за отбрана в рамките на НАТО и американската война срещу Иран.

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