Дъждовно и хладно време утре, със снеговалежи във високите части на страната

През нощта и утре облаците ще преобладават над страната, като на много места ще вали дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север и ще носи по-студен въздух.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а дневните максимални ще достигат 10°-15°. В София се очаква температурата да падне до около 3° през нощта, а през деня да се повиши до 10°.

В планинските райони ще бъде предимно облачно, като над 1300 метра ще вали сняг, а на по-ниска надморска височина - дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток. Температурите ще достигнат около 6° на 1200 метра и ще паднат до минус 1° на 2000 метра.

По българското Черноморие също ще преобладава облачно време. Валежи се очакват главно по южното крайбрежие, а северният вятър ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще са между 14° и 16°. Морската вода е с температура 19°-20°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.