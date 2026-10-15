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Никушор Дан: Русия прави опити за дестабилизация на обществата

Никушор Дан: Русия прави опити за дестабилизация на обществата
Снимка: БТА

Необходимо е оборудване за справяне с този нов вид предизвикателство, заяви румънският президент

Настоящата ситуация на Източния фланг в Черно море е аналогична на тази отпреди година по протежение на границата с Украйна при река Дунав. Това стана ясно от думите на румънския президент Никушор Дан в Брюксел, цитирани по БТА. Изявлението на държавния глава последва негова среща с българския министър-председател Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

 „В известен смисъл се намираме в същата ситуация, в която бяхме преди във връзка с използването на дронове. Необходимо е оборудване за справяне с този нов вид предизвикателство. Тогава също се обърнахме към нашите съюзници. Беше предоставено военно оборудване и ситуацията се стабилизира. Сега сме изправени пред подобна ситуация на Източния фланг, в Черно море, където Русия очевидно прави опити да дестабилизира обществата и да отслаби подкрепата за Украйна“, коментира Никошур Дан.

Според него румънският отговор на всичко това ще се състои в продължаващата подкрепа за Украйна, „защото става въпрос за международното право и засяга собствената сигурност на Румъния“.

В контекста на ескалиращото напрежение Никушор Дан анонсира, че предстои да бъде свикано извънредно заседание на Северноатлантическия съвет, което ще бъде концентрирано изцяло върху отбраната и стабилността в черноморския регион.

„Естествено, налице е солидарност от страна на нашите съюзници по отношение на ситуацията в Черно море“, добави той.

В по-ранен етап от деня президентът на Румъния обяви, че ще постави като приоритет получаването на специализирана техника и незабавното стартиране на общия проект за румънско-български Център за морска сигурност в Черно море.

„За нас е от голямо значение опасенията ни относно Черно море да бъдат включени в заключенията от дебата, както и да бъде осигурена подкрепа от страна на ЕС за центъра за гражданска сигурност, който възнамеряваме да създадем съвместно с България“, отбеляза той.

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