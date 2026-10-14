Румъния предлага съвместно военно командване на НАТО в Черно море с участието на България

Румъния предложи на България да подпишат общо писмо до НАТО в подкрепа на създаването на съвместно военно командване в Черно море. Инициативата предвижда обща структура с ротационно ръководство от крайбрежните държави, съобщи румънската агенция Аджерпрес.

Румънският министър на националната отбрана Раду Мируца обяви, че е предложил на българския си колега подписването на общо писмо до ръководството на Алианса. По думите му разговорът се е състоял след инцидентите в Черно море.

Мируца заяви, че Румъния е готова от 2028 г. да приеме командването на своя черноморски бряг и да поеме ръководството му. До 2028 г. Румъния предлага командването да остане на турска територия, като в структурата бъдат включени и български, и румънски офицери.

Румънският министър посочи, че зачестилите инциденти с дронове, потопени кораби и морски мини налагат по-тясно сътрудничество между държавите в региона. Според него рисковете за сигурността, произтичащи от руските атаки срещу украинска инфраструктура, вече не могат да бъдат разглеждани само като национален проблем.

Мируца подчерта, че Букурещ е решен да защитава интересите си в областта на сигурността и икономиката в Черно море, като спазва международното право.