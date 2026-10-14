Гърция осъди атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море

Гърция осъди категорично атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море и предупреди за рисковете за човешкия живот и безопасността на корабоплаването. Това съобщи гръцката телевизия "Скай", позовавайки се на позиция на Министерството на външните работи на Гърция.

В изявлението си ведомството подчертава, че нападенията застрашават екипажите на търговските кораби, подкопават морската сигурност и създават рискове за свободното и безопасно корабоплаване в региона.

"Гърция категорично осъжда неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до бреговете на България. Тези атаки излагат на риск човешки животи, застрашават морската сигурност и подкопават безопасността на корабоплаването в Черно море", се посочва в съобщението на гръцкото външно министерство, цитирано от "Скай".

Атина подчертава и значението на спазването на международното право, включително на нормите на морското право. В позицията си гръцката страна изразява подкрепа за България и отбелязва действията на спасителните служби.

"Гърция изразява солидарността си с България, приветства незабавната реакция на спасителните служби и подчертава необходимостта от търсене на отговорност от виновните", допълва Министерството на външните работи.

Позицията е публикувана и на официалната страница на гръцкото външно министерство в социалната мрежа "Екс".

Във вторник българският премиер Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу два кораба в Черно море.

В началото на октомври други два търговски кораба също бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Поредицата от нападения поставя въпроса за сигурността на търговското корабоплаване в региона и за защитата на екипажите и плавателните съдове.