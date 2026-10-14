Войната в Черно море увеличи четири пъти цената на застраховките

Разходите за застраховка на корабите, пресичащи Черно море, са се увеличили четирикратно, а навловите ставки (цената или таксата, която се заплаща на превозвача за транспортиране на определен обем или тегло стока от една точка до друга) са нараснали повече от три пъти през последните три месеца.

Причината е, че атаките с дронове срещу търговски съдове се разпространяват към български и румънски води. В опит да „компенсират загубите“, някои оператори преминават към екипажи от Индия и Бангладеш, където разходите за заплати са по-ниски.

„Застрахователните разходи скочиха от 1,5% на 6% през последните три месеца, докато навловите ставки се увеличиха от 30 на 100 долара на тон“, заяви пред Turkey Today източник от морския сектор, пожелал анонимност. През Черно море преминава голям дял от световното зърно, петрол и петролни продукти. Вълната от нападения, включително срещу няколко кораба, собственост на турски компании, повишава разходите за търговците, принуждава корабособствениците да избират по-дълги крайбрежни маршрути и оказва натиск върху цените на горивата и зърното.

Черноморски екипажи: Индийци и бангладешци заменят турци и европейци

За да компенсират загубите, някои оператори са започнали да наемат членове на екипажа от Индия и Бангладеш на мястото на турски и европейски моряци, отбелязва източникът. Черноморските корабоплавателни компании станаха жертва през последните месеци, след като войната между Русия и Украйна навлезе в нова, кървава фаза.

Наскоро единадесет турски и седем индийски моряци бяха спасени от плаващия под флага на Палау кораб Able (управляван от базираната в Истанбул компания Ocean Eagle), след като дронове го удариха край България на 6 октомври. Екипажът на кораба Alfa Watan, управляван от базираната в Мерсин компания Baraka Shipping, остава в неизвестност след потъването на плавателния съд. Смята се, че деветимата сирийци и един египтянин на борда са загинали.

Военни премии: Брокери отчитат резки скокове

Брокери и търговци описват стръмно и волатилно покачване на премиите за военен риск, въпреки че цифрите варират в зависимост от съда, товара и маршрута. Пазарът на военни застраховки за транзитно преминаване през Черно море сега тества нива от 0,6% до 1% от стойността на кораба, спрямо 0,2% до 0,5% през предходната седмица, заяви директорът на BPG Shipping Генадий Иванов. С 50% бонус за липса на претенции, действителната премия е около 0,3% до 0,5%, в сравнение с 0,1% до 0,25% седмица по-рано, написа той във Facebook.

Фрахтовият брокер Константин Собол, основател на Marelis Navigation, заяви, че премиите са се увеличили петкратно за две седмици – от 0,1% на 0,5% (процент, потвърден от застрахователите към 6 октомври), като пазарът очаква поне 1%. „Вземете условен 5000-тонен кораб на стойност 1,5 милиона долара. При ставка от 0,5% застрахователната премия е 7 500 долара. Ако превозва 5 000 тона товар, това са 1,5 долара на тон над навлото за тези, които следват препоръките на клуба и плащат тази премия“, каза Собол пред украинското издание Latifundist. При ставка от 1% цената би достигнала 3 долара на тон.

Застраховката за петролни танкери, опериращи в Черно море, е скочила от около 200 000 долара на 2,5 милиона долара на кораб през последните месеци, което оказва допълнителен натиск върху цените на горивата в България, заяви пред БНТ Евгени Симеонов, търговски мениджър за компаниите на Лукойл в България.

Търговците се придържат към брега, за да избегнат премиите

Корабособствениците все по-често плават в рамките нa териториалната зона (териториалните води) на Турция, България и Румъния, които остават извън разширената високорискова зона на лондонския пазар и не изискват допълнителна военна застраховка. „Вече има корабособственици, които, както се очакваше, са готови да плават в рамките на 12-милната зона, т.е. без застраховка (тук мисля, че безопасността е приоритет, а не спестяванията)“, написа Иванов.

Крайбрежният маршрут от Истанбул до румънското пристанище Кюстенджа (Констанца) е с около 90 до 100 морски мили по-дълъг от директния маршрут (или 180-200 мили в двете посоки), което добавя около 20 000 долара разходи за чартър и гориво, допълни той. Собол изчисли, че около 90% от транзитния флот сега използва крайбрежния маршрут, но предупреди, че застрахователните условия могат да се променят отново, ако атаките достигнат териториалните води.

Лондонските застрахователи разширяват рисковата зона в Черно море

Съвместният военен комитет (JWC) на лондонския застрахователен пазар разшири списъка си с рискови райони до цялото Черно море през септември, изключвайки единствено териториалните води на България, Румъния, Турция и Грузия. „Тази седмица JWC разшири изискванията за докладване в Черно море за цялата черноморска акватория. Крайбрежните води на Русия и Украйна вече бяха включени в списъка“, заяви тогава Нийл Робъртс, ръководител на отдел „Морско и авиационно застраховане“ в Lloyd’s Market Association, цитиран от Ройтерс.

Премиите за военен риск добавят стотици хиляди долари към всяко 7-дневно плаване. Разширяването увеличи високорисковата зона около 2,4 пъти до приблизително 411 200 квадратни километра, съобщи българският специализиран портал Maritime.bg. Застрахователите предупредиха за волатилност още по-рано тази година. „Бързата ескалация на риска, предшествана от малко индикатори и предупреждения, се превърна в отличителна черта на черноморската среда“, заяви Манро Андерсън от Vessel Protect пред Ройтерс през януари, когато ставките се повишиха до 1%, след като дронове удариха два танкера, управлявани от гръцки мениджъри, близо до руски терминал.

Източник: Turkey Today