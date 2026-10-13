Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Два товарни кораба отново са ударени от дронове извън териториалните води на България. Премиерът Румен Радев обяви, че единият Azov Concord е с турски собственик, а другият Chelsea 3 е украински и плава под малтийски флаг. Tова е вторият случай, след като на 6 октомври други два кораба бяха поразени.

Ситуацията вече се анализира от Центъра за стратегически изследвания в Хага (HCSS). Според нейния Патрик Болдър целта на атаката не е да провокира НАТО, а да удари икономическите приходи на Украйна с експорта на зърно. "Като ударят кораби, става по-скъпо за корабните компании да плащат на персонала и да сключват застраховки", обяснява той и посочва съвсем различна цел на Кремъл от това да засегне пряко България или Румъния.

През 2021 г., година преди руската инвазия, Украйна е спечелила 4,5 милиарда евро от износ на зърно. След началото на войната приходите са намалели наполовина. За военния експерт атаките на Кремъл индиректно наказват Киев през щетите на украинските корабни компании, които се налага да плащат повече за персонал и застраховки. Крайният резултат, който цели Путин, според експертите на института в Хага, е да спре украинският износ.

Белгийският вестник Нюз Блад съобщава за проведеното извънредно заседание на българското правителство и реакцията на европейските лидери. Подчертава се изказване на Радев, че засега няма категорични доказателства, че е руска атака, но „логиката показва, че Руската федерация печели от това“.

Патрик Болдър няма съмнение, че Русия стои зад атаките. „Москва от известно време засилва атаките срещу невоенни цели, за да осигури на украинското население сурова зима. Тези атаки с дронове са част от по-широка стратегия. "С бомбардировки на енергийна инфраструктура, обществен транспорт и други социални цели Русия се опитва да съсипе украинското общество."

Серията от атаки в Черно море е повод за авторитетния вестник Lloyd's List да оцвети Черно море в червено и да излезе със статия "най-опасното място в света за търговски кораби". Медията коментира, че единствените сигурни зони досега са били икономическите териториални води на Румъния, България, Грузия и Турция откъдето украинците транспортирали зърно през Дунав.

Контейнерната логистика ще има още по-големи затруднения с експорта след сухото лято, все още ниските води на Дунав и ограничения капацитет на вътрешното корабоплаване. Като потвърждение на казаното от нидерландският военен анализатор идва информацията, че разходите за застраховане на товарни кораби, които минават през през Черно море, са нараснали рязко през последните месеци – от около 200 хил. долара до 2,5 млн. долара на плавателен съд.

Автор: Апостол Апостолов