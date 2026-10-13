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Евродепутати идват в София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

Евродепутати идват в София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море
АП/БТА

Инициативата е на Андрей Новаков и Емил Радев, а сред обсъжданите варианти е и европейска военноморска мисия за защита на търговското корабоплаване

Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна през следващите две седмици заради нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Инициативата е на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП.

Очаква се в посещението да се включат представители на комисията по отбрана в Европейския парламент. Те трябва да се запознаят на място с обекти от критичната инфраструктура, свързани със сигурността на населението.

Новаков и Радев настояват за общ европейски отговор на нарастващите рискове за сигурността в Черно море. Инициативата беше обявена след общо видеообръщение на евродепутати от Европейската народна партия, които осъдиха атаките срещу цивилното корабоплаване и изразиха подкрепа за България.

По думите на Андрей Новаков случващото се вече не може да бъде разглеждано единствено като национален проблем и изисква координирани действия на европейско равнище.

Емил Радев предупреди, че нападенията срещу търговски кораби могат да засегнат не само морската сигурност, но и българската икономика и туризма.

Сред обсъжданите възможности е създаването на европейска военноморска мисия в Черно море по модел на операция "Аспидес" в Червено море. Идеята е тя да има отбранителен характер и да осигурява ескорт и защита на търговски кораби и техните екипажи.

Темата за сигурността в Черно море е във фокуса и на българското правителство. Премиерът Румен Радев вече разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като поиска подкрепа за засилване на наблюдението и контрола на българското морско и въздушно пространство.

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