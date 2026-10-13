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Тодор Тагарев: Русия е извършителят на атаките срещу корабите в Черно море

Тодор Тагарев: Русия е извършителят на атаките срещу корабите в Черно море
БТА

Бившият министър на отбраната определи ударите като "координирана, преднамерена, въоръжена атака" и призова България да задейства съюзните механизми на НАТО и ЕС

Русия е най-вероятният извършител на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред NOVA NEWS.

По думите му войната отдавна е непосредствено до българските граници. Тагарев припомни, че през 2023 г. Русия обявяваше продължително опасни зони за военни учения в Черно море, които обхващаха и части от българската изключителна икономическа зона. Това се посочва и в годишния доклад за дейността на правителството за 2023 г., според който Москва е ограничавала свободата на корабоплаването и въздушния трафик под претекст за военни учения.

"Разликата с днес е, че вече има потопени кораби, загинали моряци и вече никой не може да си позволи да си затваря очите", заяви Тагарев.

Той определи като "силно манипулативна" тезата на премиера Румен Радев, че трябва да се изчакат категорични доказателства за извършителя. Според Тагарев при кризисна ситуация решенията не могат да бъдат отлагани до получаването на доказателства, които биха издържали в съдебен процес.

"Точният термин е координирана, преднамерена, въоръжена атака срещу търговски кораби, което е категорично нарушение на всички международни норми до нашите граници", каза още бившият военен министър.

Тагарев заяви, че според него България трябва да действа на базата на най-вероятния сценарий и посочи Русия като извършител на атаките.

Той критикува и решението да не бъде задействан член 4 от Северноатлантическия договор. По думите му подобна стъпка би довела до обмен на цялата налична информация със съюзниците и до обсъждане на допълнителни мерки за сигурност.

Според Тагарев тези мерки биха могли да включват и разполагане на допълнителни сили на НАТО в България. Той свърза нежеланието за подобна стъпка с предизборната обстановка, но това е негова политическа оценка.

Бившият министър подчерта, че според него България трябва да използва институционалните механизми на НАТО и Европейския съюз, тъй като рисковете за страната вече са не само военни, но и икономически.

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