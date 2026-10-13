Николай Денков: България вече е фронтова държава, Черно море е почти затворено

"България вече е фронтова държава. И тя е фронтова държава не защото го е искала, а защото Русия изнесе своите нападения до бреговете на България." Това заяви бившият министър-председател и настоящ депутат от "Продължаваме промяната" Николай Денков пред БТВ.

Според него ситуацията се е променила съществено само за няколко дни, като последните нападения вече поставят под въпрос сигурността на България и свободното корабоплаване в региона. Денков настоя страната ни да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, за да бъде обсъдено засилването на отбраната по източния фланг на НАТО.

"Очевидно е, че България вече не е защитена от такива атаки", предупреди той, като посочи необходимостта от допълнителни радари, ракетни системи и по-мощни средства за противодействие на дронове.

Бившият премиер отправи критики и към настоящия министър-председател Румен Радев, като постави въпроса какви конкретни резултати са постигнати след разговора му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Денков отношението на Радев към европейските партньори в началото на управлението му сега затруднява търсенето на съюзническа подкрепа.

Особено сериозно предупреждение Денков отправи за икономическите последици от напрежението в Черно море. По думите му съществува риск от прекъсване на доставките на петрол за "Лукойл", както и от затруднения при износа на българско зърно.

"Черно море е абсолютно в момента на прага да бъде затворено изцяло", заяви той и призова правителството да подготви алтернативни маршрути за транспорт на стоки, включително през гръцките пристанища.

Денков настоя и за проверки на действителните количества горива в държавните резерви, като предупреди, че при предишни проверки са установявани разминавания между наличностите по документи и тези в складовете.

"Аз действително съм поразен как някак си с лека ръка, може би за да се успокои населението, се казва, или поне до вчера се казваше, че няма проблем. Не, има проблем", подчерта бившият премиер.

Според него България трябва да се подготви за най-тежките възможни сценарии, без да допуска паника, тъй като нов инцидент в българските териториални води би могъл да постави и въпроса за колективната отбрана по член 5 на НАТО.