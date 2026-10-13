Новини
Търси
Подкаст
Политика

Николай Денков: България вече е фронтова държава, Черно море е почти затворено

Николай Денков: България вече е фронтова държава, Черно море е почти затворено
БТА

Бившият премиер настоя за консултации по член 4 на НАТО и предупреди за опасност пред доставките на горива и износа на зърно

"България вече е фронтова държава. И тя е фронтова държава не защото го е искала, а защото Русия изнесе своите нападения до бреговете на България." Това заяви бившият министър-председател и настоящ депутат от "Продължаваме промяната" Николай Денков пред БТВ.

Според него ситуацията се е променила съществено само за няколко дни, като последните нападения вече поставят под въпрос сигурността на България и свободното корабоплаване в региона. Денков настоя страната ни да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, за да бъде обсъдено засилването на отбраната по източния фланг на НАТО.

"Очевидно е, че България вече не е защитена от такива атаки", предупреди той, като посочи необходимостта от допълнителни радари, ракетни системи и по-мощни средства за противодействие на дронове.

Бившият премиер отправи критики и към настоящия министър-председател Румен Радев, като постави въпроса какви конкретни резултати са постигнати след разговора му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Денков отношението на Радев към европейските партньори в началото на управлението му сега затруднява търсенето на съюзническа подкрепа.

Особено сериозно предупреждение Денков отправи за икономическите последици от напрежението в Черно море. По думите му съществува риск от прекъсване на доставките на петрол за "Лукойл", както и от затруднения при износа на българско зърно.

"Черно море е абсолютно в момента на прага да бъде затворено изцяло", заяви той и призова правителството да подготви алтернативни маршрути за транспорт на стоки, включително през гръцките пристанища.

Денков настоя и за проверки на действителните количества горива в държавните резерви, като предупреди, че при предишни проверки са установявани разминавания между наличностите по документи и тези в складовете.

"Аз действително съм поразен как някак си с лека ръка, може би за да се успокои населението, се казва, или поне до вчера се казваше, че няма проблем. Не, има проблем", подчерта бившият премиер.

Според него България трябва да се подготви за най-тежките възможни сценарии, без да допуска паника, тъй като нов инцидент в българските териториални води би могъл да постави и въпроса за колективната отбрана по член 5 на НАТО.

Още по темата

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Димитър Стоянов: И след новата атака в Черно море не бива да активираме на чл. 4 от НАТО

Димитър Стоянов: И след новата атака в Черно море не бива да активираме на чл. 4 от НАТО

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

ДБ: Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин

ДБ: Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма

Димитър Стоянов: И след новата атака в Черно море не бива да активираме на чл. 4 от НАТО

Димитър Стоянов: И след новата атака в Черно море не бива да активираме на чл. 4 от НАТО

Водещи

Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

  • Току-що
Никушор Дан с ултиматум към партиите: Правителство или избори

Никушор Дан с ултиматум към партиите: Правителство или избори

  • Преди 13 минути
Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

  • Преди 19 минути
Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

  • Преди 26 минути
Йорданка Чобанова пред Таралеж: Българките в бизнеса трябва да са по-активни в усвояването на евросредствата

Йорданка Чобанова пред Таралеж: Българките в бизнеса трябва да са по-активни в усвояването на евросредствата

  • Преди 32 минути
Тодор Тагарев: Русия е извършителят на атаките срещу корабите в Черно море

Тодор Тагарев: Русия е извършителят на атаките срещу корабите в Черно море

  • Преди 36 минути
Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

  • Преди 36 минути
Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

  • Преди 41 минути
Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Евродепутати идват в София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

Евродепутати идват в София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

  • Преди 52 минути
„Хизбула“ обещава до 14 000 долара на пострадалите от войната в Ливан

„Хизбула“ обещава до 14 000 долара на пострадалите от войната в Ливан

  • Преди 1 час
Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

  • Преди 1 час
52-годишен мъж загина при челен удар с инкасо автомобил край Микре

52-годишен мъж загина при челен удар с инкасо автомобил край Микре

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма