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ДБ: Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин

ДБ: Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин
БТА

„Днес имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор!“, заявиха от формацията

„Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка. Ние ще ѝ помогнем с това какво трябва да се случи: Да бъде привикана Митрофанова в МВнР за обяснения и връчена нота. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки. България да инициира спешни консултации в НАТО. Спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушвани в парламента днес. България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната.“ 

Това заявиха от „Демократична България“, непосредствено след поредните инциденти в Черно море от тази нощ. От формация заявяват, че политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин.

„Беше ясно че Русия удря корабите по крайбрежието на България. Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия.“

„Тогава от Демократична България поискахме да бъде извикана Митрофанова, да ѝ бъде връчена нота и България да поиска прекратяване на всякакви нападения на търговски кораби от Русия в изключителната икономическа зона на България. Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път“, допълниха от ДБ и заявиха, че политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят.

„Днес имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор!“.

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