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Тагарев: За седмица сме свидетели на поредица от случаи, които показват, че Русия води агресивна политика

Тагарев: За седмица сме свидетели на поредица от случаи, които показват, че Русия води агресивна политика
БТА

не можем да разчитаме на властите да управляват една кризисна ситуация, каза той

Доживяхме да чуем премиерът Румен Радев да спомене думата Русия, макар и с огромно закъснение, тъй като определено въздържането на българските власти да назоват Русия "агресор" е несъстоятелна политика. Това каза пред НОВА бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев.

Той коментира последните развития, включително атаките срещу два кораба край бреговете на България тази сутрин. 

"Освен че тези кораби са много близо до нашите териториални води, те се намират и в 24-милната зона, която вече е под контрола на държавата, т.е. в случая вече говорим за случай, който съвсем пряко ни засяга. Става въпрос за серия от атаки - това не са само двата кораба от миналата седмица и двата кораба тази сутрин. Това е и палежът на терминали на "Starlink" близо до София, това е фактът, който стана ясен вчера, че подкрепата за проруски инфлуенсъри в България рязко спадна, след като Украйна удари "data" центрове на Яндекс в Русия", каза Тагарев.

"Само за една седмица сме свидетели на поредица от случаи, които показват, че Русия води агресивна политика. Било то чрез нанасяне на удари по кораби, с палежи, така и дезинформационна кампания", посочи Тагарев.

"Ние не можем да разчитаме на властите да управляват една кризисна ситуация. По причини, които за мен не са обясними, те изпитват някакво преклонение към военната мощ на Русия, не смеят да я назоват Русия агресор", каза той.

По думите му досега нашето правителство не е изискало съдействие от НАТО.

"От вчера поиска - една седмица, след като чакаха и втория кораб да потъне, те се обърнаха към НАТО и ЕС за обмен на информация", каза Тагарев. 

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