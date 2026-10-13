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Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти
стопкадър БНТ

В телефонни разговори с председателя на Евкопейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море

Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море беше извършена в непосредствена близост до териториалните води на България.

Корабът „Челси 3“ е бил поразен на 18 мили източно от Бяла. Всичките 15 моряци от екипажа му са спасени.

„Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!“, разказа пред БНТ един от оцелелите моряци от борда на плавателния съд.

По-рано стана ясно, че при ескалацията е ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец.

"Страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби в Черно море, а резултатите от тези удари са в полза на Русия".

Това каза премиерът Румен Радев на посланика на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща между двамата в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

Митрофанова заяви, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя допълни, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. 

Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта.

"България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината. Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас".

По време на разговора премиерът Радев каза също, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Радев съобщи тази сутрин за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими.

С три въздушни дрона е ударен кораб на 18 мили източно от Бяла, а друг е ударен на 17 мили източно от Крапец, като той е потънал.

В телефонни разговори с председателя на Евкопейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

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