Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

"Миналата седмица предупредихме - ако България не даде достатъчно твърд и разбираем от страна на агресора отговор за случилото се в Черно море няма да закъснее повторението на тази случка. И днес виждаме именно това. Отново два кораба бяха ударени, но вече само на три мили от българските териториални води".

По думите му управляващите не са класифицирали случая с първите два ударени кораба като "сериозен", тъй като е бил в изключителната икономическа зона.

"Виждаме, че бойните действия неимоверно приближават българската територия. На КСНС миналата седмица г-н Борисов беше, може би, единственият, който изрично посочи кой е агресорът в тази война. Казахме, че до момента, в който ние не артикулираме правилно причините, основанията за това, което се случва - не може да излъчим категоричен отговор".

И добави: "Днес при наличието на нова атака премиерът Радев повтори абсолютно същото, което и миналата седмица. Никакъв нов елемент, освен димката за извикването на руския посланик. Всеки, който поне малко разбира от международни отношения знае, че посланика не е равен на министър-председател. Има много други нива, които преди това трябва да бъдат задействани - а именно от от МВнР, по подходящия начин да се заяви твърдата и категорична позиция на държавата и да стане ясно какво смята България. До миналата година, когато управляваше ГЕРБ, подобни инциденти не е имало. Това не е случайно, а се дължи на факта, че сме употребявали всичка национални и международни инструментариуми да заявим, че няма да толерираме подобно поведение в близост до нашите граници".

Георгиев каза още, че премиерът Радев е можело "да се обади директно на говорителя Песков, или на президента Путин, или на президента Ердоган и да попита в прав текст - на вас ли дължим тази агресия, руски ли са дроновете?".

"А не една седмица по-късно и четири взривени кораба по-късно, ние още да се лутаме руски ли са или да допускаме, че може да се украински. Днес сред засегнатите хора от екипажа ѝ са украинци. Съмянвам се, че украинската страна се опитва да убие свои хора".

ГЕРБ ще настояват за извънредно заседание на парламента, на което управляващите да дадат повече информация за атаките.