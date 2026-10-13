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Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност
БТА

Премиерите на България и Румъния подчертаха необходимостта от по-тясно взаимодействие с Турция за безопасността на корабоплаването в региона

Министър-председателят Румен Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от Министерския съвет.

В разговора двамата са подчертали необходимостта от още по-тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция с цел гарантиране на сигурността в региона и безопасното корабоплаване.

Темата идва на фона на поредицата от атаки срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и в изключителната икономическа зона на страната.

По-рано днес Радев проведе разговори и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. От Министерския съвет съобщиха, че ЕС и НАТО са изразили готовност за подкрепа при изясняването на обстоятелствата около атаките и за засилване на способностите за наблюдение и контрол на въздушното и морското пространство.

Българският премиер вече обяви, че ще търси общи предложения с Румъния и Турция за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата ще бъде поставена и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

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