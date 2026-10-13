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Министърът на отбраната обсъди сигурността в Черно море с колегите си от Турция и Румъния

Министърът на отбраната обсъди сигурността в Черно море с колегите си от Турция и Румъния
БТА

Тримата министри изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството

Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе днес телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Основна тема по време на разговорите е била средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени два търговски кораба.

Министър Стоянов заяви, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право.

Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас като съюзници засилени координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море“, подчерта министър Димитър Стоянов.

Той призова колегите си към съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО.

Тримата министри изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството и предприемане на координирани действия за опазване на сигурността на корабоплаването в Черноморския регион.

 

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