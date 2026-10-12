Към момента не се предвиждат нови операции на Военноморските сили или на Военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб.

"От страна на НАТО сме отправили единствено запитване още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане", каза военният министър.

Стоянов подчерта, че Министерството на отбраната не е влизало в контакт с Румъния и Турция по отношение на сигурността на корабоплаването. "Ние отговаряме за териториалното море. В икономическата зона това са международни води", каза той. "Може би през Министерството на външните работи трябва да се поддържа контакт, но Министерството на отбраната не е влязло и няма смисъл ние да влизаме", посочи Стоянов.

Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при облесдването, стана ясно от думите на министъра.